خروج 12 متعافيا من كورونا بكرموز

أعلنت إدارة العزل الطبي بمستشفي العمال بكرموز غرب الإسكندرية، عن خروج 12 حالة جديدة من المتعافين من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بعد انتهاء فترة الحجر الصحي لهم.قال الدكتور طارق نجم، مدير مستشفي كرموز العمالية، إنه تم تحويل طابق بالمستشفي مخصص لعزل مصابي كورونا، مضيفا أن الطاقم الطبي احتفل بخروج 12 حالة جديدة من المتعافين، بعد إنهاء الفحوصات الخاصة بكل حالة، وفقًا لإجراءات وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية.يذكر أن نسبة الشفاء والتعافي من فيروس كورونا المستجد داخل مستشفي العزل في أبوقير ارتفعت بعد قضاء فتره النقاهة وإجراء الاختبارات والتحاليل اللازمة.ويوجد عدد من مقار مستشفيات العزل بالمحافظة تستقبل حالات جديدة يتم تحويلها، لقضاء فترة النقاهة بعد اقتراب تماثلهم للشفاء من فيروس كورونا المستجد.