ضبط 4 تجار مخدرات بالمطرية ودار السلام
السبت 13/يونيو/2020 - 02:43 م
هدير مصطفيطباعة
تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة، تحت إشراف اللواء اشرف الجندى مدير الأمن، من القبض على 4 تجار مخدرات بحوزتهم 3 كيلو مخدرات داخل شقتين بالمطرية ودار السلام.
البداية عندما تمكن رجال المباحث من ضبط شقيقين، لهما معلومات، بدائرة قسم شرطة المطرية، حال تواجدهما بالشقة سكنهما وبحوزتهما (كمية من مخدر الفودو وزنت 2،5 كيلوجرام- كمية من مخدر الهيروين المخدر وزنت 20 جراما- فرد خرطوش وطلقتان من ذات العيار- مبلغ مالى- هاتف محمول).
كما تم ضبط شخصين بدائرة قسم شرطة دار السلام، حال تواجدهما بالشقة سكنهما، وبحوزتهما كمية من مخدر الفودو وزنت 350 جراما- كمية من البودر المخدر وزنت 10 جرامات- عدد 63 قرصا مخدرا- مبلغ مالى- 2 هاتف محمول).. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
البداية عندما تمكن رجال المباحث من ضبط شقيقين، لهما معلومات، بدائرة قسم شرطة المطرية، حال تواجدهما بالشقة سكنهما وبحوزتهما (كمية من مخدر الفودو وزنت 2،5 كيلوجرام- كمية من مخدر الهيروين المخدر وزنت 20 جراما- فرد خرطوش وطلقتان من ذات العيار- مبلغ مالى- هاتف محمول).
كما تم ضبط شخصين بدائرة قسم شرطة دار السلام، حال تواجدهما بالشقة سكنهما، وبحوزتهما كمية من مخدر الفودو وزنت 350 جراما- كمية من البودر المخدر وزنت 10 جرامات- عدد 63 قرصا مخدرا- مبلغ مالى- 2 هاتف محمول).. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.