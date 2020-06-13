ضبط 4 تجار مخدرات بالمطرية ودار السلام

تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة، تحت إشراف اللواء اشرف الجندى مدير الأمن، من القبض على 4 تجار مخدرات بحوزتهم 3 كيلو مخدرات داخل شقتين بالمطرية ودار السلام.البداية عندما تمكن رجال المباحث من ضبط شقيقين، لهما معلومات، بدائرة قسم شرطة المطرية، حال تواجدهما بالشقة سكنهما وبحوزتهما (كمية من مخدر الفودو وزنت 2،5 كيلوجرام- كمية من مخدر الهيروين المخدر وزنت 20 جراما- فرد خرطوش وطلقتان من ذات العيار- مبلغ مالى- هاتف محمول).كما تم ضبط شخصين بدائرة قسم شرطة دار السلام، حال تواجدهما بالشقة سكنهما، وبحوزتهما كمية من مخدر الفودو وزنت 350 جراما- كمية من البودر المخدر وزنت 10 جرامات- عدد 63 قرصا مخدرا- مبلغ مالى- 2 هاتف محمول).. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.