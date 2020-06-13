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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إغلاق مكتب شؤون العمالة الفلبينية بالرياض لإشعار أخر

السبت 13/يونيو/2020 - 02:39 م
العمالة الفلبينية
العمالة الفلبينية بالرياض
وكالات
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أعلنت السفارة الفلبينية لدى الرياض، إغلاق مكتب عمل شؤون العمالة الفلبينية بدءا من يوم غد الأحد وحتى إشعار آخر، بعد ظهور عدة إصابات بفيروس كورونا (كوفيد 19) بين موظفي المكتب.

وذكرت السفارة، في بيان لها، أن 6 موظفين من مكتب العمالة الفلبينية في الرياض أثبتت الفحوص إصابتهم بكوفيد 19.

وقال الملحق العمالي، ناصر مصطفى، إنه سيتم تقديم الخدمات للعمالة الفلبينية عن طريق الموظفين من خلال منازلهم (عن بعد) منعا لانتشار الفيروس بين المراجعين، إلى جانب إجراء تطهير وتعقيم شامل لمباني المكتب.

وأشار البيان إلى أنه تم إخضاع 37 من موظفي المكتب لفحوص كورونا بعد أن ظهرت الأعراض على اثنين منهم وثبت أن 6 من الموظفين يحملون الفيروس.

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