الإثنين.. صرف بدل التكنولوجيا للصحفيين في المؤسسات القومية

أكدت الهيئة الوطنية للصحافة أن بدل التدريب والتكنولوجيا عن شهر يونيو 2020 في المؤسسات الصحفية القومية سيتم صرفه يوم الاثنين الموافق 15 يونيو 2020، بعد غد، فور وصوله المؤسسات، ونبهت إلى ضرورة الصرف فورًا دون تأخير.ويبلغ عدد المستفيدين من صرف البدل حوالي 21 ألفًا من الصحفيين والإداريين والعمال، بإجمالي 184 مليون جنيه سنويًا.تجدر الإشارة إلى أن الهيئة تختص فقط بالمؤسسات الصحفية القومية، وفقًا للمادة الأولى من القانون 179 لسنة 2018، التى تنص على سريان أحكامه على "جميع الكيانات والمؤسسات الصحفية والمواقع الإلكترونية المملوكة للدولة".