رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 13 يونيو 2020 الموافق 21 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

إنشاء 1000 فصل وتطوير 30 مركز شباب فى القرى الأكثر احتياجًا

السبت 13/يونيو/2020 - 02:36 م
وزارة التخطيط والتنمية
وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية
أميرة ممدوح
طباعة
كشفت وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية، عن أن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة ستشمل إنشاء وتطوير 100 وحدة صحية ورصف وإنارة طرق بأطوال 500 كم، والتوسع فى إنشاء 1000 فصل فى هذه القرى وإنشاء وتطوير 30 مركز شباب، على مستوى 500 قرية، وذلك بتكلفة إجمالية قدرها 8 مليارات جنيه خلال العام المالى المقبل 2020-2021.

وأوضحت الوزارة، وفقًا لتقرير صادر عنها، أن توزيع مخصصات المبادرة بين المحافظات المستهدفة يتم وفق معادلة تمويلية تراعى عدد السكان ومعدل الفقر بهذه القرى، لذا تحظى محافظة أسيوط بالنصيب الأكبر من التمويل بإعتبارها الأعلى فقرًا بين محافظات الجمهورية.

وأكدت الوزارة، أنه لن يتم تجميد العمل بأي من المشروعات القومية والتنموية الكبرى وبخاصة المشروعات وثيقة الصلة بالحياة اليومية للمواطن سواءً المتعلقة بالخدمات الصحية والتعليم أو شبكات الطرق والإسكان ومحطات مياه الشرب والصرف الصحى، باعتبارها خطوات أساسية للارتقاء بجودة الحياة وخفض معدلات الفقر.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ظهور نتيجة التحليل الثاني لـ«رجاء الجداوي»

وزير الإسكان يُصدر 22 قرارًا إداريًا لإزالة مخالفات بالمدن الجديدة

موعد صرف معاشات شهر يوليو 2020

بتوقيع وحيد حامد.. تفاصيل تقديم محمد رمضان قصة حياة أحمد زكي

الصور

image description

خطوبة الإعلامى عامر طاهر وسلمى مجدى

image description

«الدستور» تستعيد ذكريات «اغتيال فودة».. هنا «قصف الإرهاب القلم» (صور)

image description

الشافعى.. أكبر متسابق ماراثون فى مصر (صور)

image description

تعايش المواطنين فى سوق الخضار بالكمامة الطبية

image description

خسوف القمر

الأكثر قراءة

بتوقيع وحيد حامد.. تفاصيل تقديم محمد رمضان قصة حياة أحمد زكي

«بشرى سارة».. «الصحة»: الإعلان عن علاج كورونا خلال أسابيع

أول تعليق من رئيس تحرير مجلة «روزاليوسف» عن الاتهام بـ«الإساءة للكنيسة»

تجديد حبس «شيري هانم وابنتها» في التحريض على الدعارة

إنفوجراف

image description

مصادر طبيعية لفيتامينى «سي» و«أ» لتقوية جهاز المناعة (إنفوجراف)

image description

قصة شيري هانم المتهمة بنشر فيديوهات مخلة بالآداب (انفوجراف)

image description

5 لوائح تنظم ساحات انتظار السيارات في القانون الجديد (انفوجراف)

image description

خطة التعايش.. الحياة تعود إلى طبيعتها (إنفوجراف)

أيام زمان

اشتهر بشيبوب.. رحلة سعيد أبو بكر من بائع للثلج للموت في الجو

"نجيب كان يشرب القهوة حسب الوقت".. أسرار علاقة درويش بمحفوظ وإدريس

حياة الحيني.. طلبها فاروق حسني للزواج ففضلت أن تكون لمحمود درويش

مأساة مريم فخر الدين.. قال لها فهد بلان: "صرماية وقلعناها".. وابنتها: "أنا هختار عريسك"

نجم الساعة

اشتهر بشيبوب.. رحلة سعيد أبو بكر من بائع للثلج للموت في الجو

الصحة

طرق صحية لحمايتك من مشكلات الكبد بسبب الأدوية

سر منع الكمامات إصابة عشرات الآلاف بكورونا

نصيحة «الصحة السعودية» لمخالطي المصابين بكورونا

أطباء ألمانيا يطالبون بتحسين الاحتياطات لمواجهة الأزمات الصحية

منوعات

نشطاء حقوق الحيوان يطالبون اليابان بوقف التجارة في الأنواع النادرة

مركز دبى العالمى يعود لحياته الطبيعية رغم جائحة كورونا

قطاع الطيران بألمانيا يشكو تباطؤ حركة النقل الجوي

دراسة: العيش قرب آبار النفط يزيد احتمالية الولادة المبكرة

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
عبد الغفور البرعي كمان وكمان
ماجد حبته
شرطنا الوحيد للحوار مع تركيا
حسين عثمان
الثانوية العامة دفعة «كورونا»
د.كريمة الحفناوى
ميليشيات أردوغان فى ليبيا
المزيد

الثقافة

«القصة القصيرة».. كتاب يناقش إشكاليات وملامح هذا الفن

الإثنين.. «الأردنية للأفلام» تعرض مجموعة أفلام قصيرة

4.5 مليار ريال حجم سوق النشر بالسعودية.. والفن الروائي يتصدر

«كلمة» للترجمة يصدر «نهر النار» للهندية قرة العين حيدر