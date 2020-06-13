إنشاء 1000 فصل وتطوير 30 مركز شباب فى القرى الأكثر احتياجًا

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية، عن أن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة ستشمل إنشاء وتطوير 100 وحدة صحية ورصف وإنارة طرق بأطوال 500 كم، والتوسع فى إنشاء 1000 فصل فى هذه القرى وإنشاء وتطوير 30 مركز شباب، على مستوى 500 قرية، وذلك بتكلفة إجمالية قدرها 8 مليارات جنيه خلال العام المالى المقبل 2020-2021.وأوضحت الوزارة، وفقًا لتقرير صادر عنها، أن توزيع مخصصات المبادرة بين المحافظات المستهدفة يتم وفق معادلة تمويلية تراعى عدد السكان ومعدل الفقر بهذه القرى، لذا تحظى محافظة أسيوط بالنصيب الأكبر من التمويل بإعتبارها الأعلى فقرًا بين محافظات الجمهورية.وأكدت الوزارة، أنه لن يتم تجميد العمل بأي من المشروعات القومية والتنموية الكبرى وبخاصة المشروعات وثيقة الصلة بالحياة اليومية للمواطن سواءً المتعلقة بالخدمات الصحية والتعليم أو شبكات الطرق والإسكان ومحطات مياه الشرب والصرف الصحى، باعتبارها خطوات أساسية للارتقاء بجودة الحياة وخفض معدلات الفقر.