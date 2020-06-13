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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

أسرار وحكايات الزعيم ياسر عرفات في مسلسل للفلسطيني محمود فهد

السبت 13/يونيو/2020 - 02:33 م
للفلسطيني محمود فهد
للفلسطيني محمود فهد
أمير محمد خالد
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أعرب الكاتب والسيناريست الفلسطيني محمود فهد، عن سعادته بتأليف مسلسل يرصد حياة الزعيم الخالد ياسر عرفات في مسلسل سيعرض عبر منصة الكترونية مطلع العام المقبل.

وأوضح "فهد"، أن المسلسل يرصد حياة الزعيم الخالد ياسر عرفات التي تزخر بالعديد من المواقف الإنسانية البارزة والجوانب الاجتماعية بالإضافة إلى حياته البسيطة مع أسرته، وهي كلها جوانب لا يعلمها الكثير عن الزعيم الراحل.

وكشف السيناريست محمود فهد، أن المسلسل إنتاج مصري – فلسطيني مشترك، ومن المقرر البدء في تصويره لصالح إحدى المنصات الالكترونية الشهيرة، ومن المحتمل طرحه على شاشات التلفزيون منتصف عام 2021.

وعن كونه فلسطيني يكتب مسلسلا عن زعيم وطنه الأول، قال: "افتخر بوطنيتي كوني فلسطيني المولد وعربي الهوا، والزعيم ياسر عرفات هو قدوة كل الأجيال، رغم أن التاريج الحديث ظلمه كثيرا، وحان الوقت أن يكتب مسلسل عن تاريخ الزعيم الراحل فى شكل درامي يتناول جوانب خفية عن حياته الشخصية لكي نشرح للأجيال الصاعدة مدى كفاح هذا الزعيم فى الصخر رغم قسوة الحياة التي كان يعيشها فى زمن احتلال فلسطين الأم.

وأضاف بأن المسلسل لا ينتمي لسلسة المسلسلات الوثائقية التي توثق للأحداث فقط؛ بل أن المسلسل ينتمي لسلسلة المسلسلات الدرامية الاجتماعية التي ترصد حياة الأشخاص من الصغر حتى وفاته.
للفلسطيني محمود فهد
للفلسطيني محمود فهد

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