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السبت 13 يونيو 2020 الموافق 21 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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مصر
السيسي يهنئ ملكة بريطانيا بمناسبة العيد القومى
السبت 13/يونيو/2020 - 02:32 م
الرئيس عبد الفتاح السيسي
أ ش أ
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بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي، ببرقية تهنئة إلى الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي.
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