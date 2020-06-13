جامعة القناة تعلن جدول امتحانات الفصل الدراسي 2 لكلية الآداب

تنطلق امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب السنه النهائية لكلية الآداب جامعة القناة، يوم الأربعاء الموافق الأول من يوليو لعام ٢٠٢٠، برعاية الدكتورة ماجدة هجرس رئيس الجامعة، وإشراف عام الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.وأكد الدكتور عادل السعدني عميد الكلية، على ضرورة التزام جميع الطلاب بالضوابط والإجراءات الإحترازية الخاصة وبالمواعيد وبأماكن اللجان وبقواعد ضبط سير الامتحانات الفصل الدراسي الثاني.وتابع أن الضوابط والإجراءات الخاصة بحسن سير العملية التعليمية تشمل ضرورة إتباع كافة الإجراءات الاحترازية المشددة والتباعد الاجتماعي والتى تكفلها إدارة الجامعة والكلية ولجان المراقبة حفاظا على السلامة العامة مع حظر إصطحاب أية مذكرات أو مراجع أو أوراق إلى داخل لجنة الأمتحان كما يحظر الدخول إلى لجنة الامتحان بالهاتف المحمول.وأضاف الدكتور محمد تهامي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، انه على كل طالب الإلتزام بالمكان المحدد له والمثبت عليه رقم جلوسه والإلتزام بحمل بطاقة التعريف الجامعية أو بطاقة الرقم القومي عند دخوله إلى لجنة الامتحان ويحرم الطالب من دخول اللجنة في حالة عدم التأكد من شخصيته واكمل يجب على كل طالب التوقيع في كشوف حضور الامتحان أمام أسمه في كل امتحان بقلمه الخاص والتواجد قبيل بدء االمتحان بساعة كاملة ولايسمح للطالب بدخول القاعة إلا عند وجود أحد المراقبين بها ويكون ذلك خلال 30 دقيقة قبيل بدء الامتحان ويجب على الطالب اتباع تعليمات لجان المراقبة والقواعد العامة لضوابط حسن سير الإمتحانات مع حظر الكتابة على طاولة الامتحان أو وضع أي ملصقات عليها.وأتم يحظر إثارة الشغب أو التحدث بصوت عال أو الإخلال بنظام الإمتحانات داخل اللجنة وايضا يحظر التحدث مع الزملاء بعد توزيع أوراق الأسئلة وحتى نهاية الامتحان.