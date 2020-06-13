رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 13 يونيو 2020 الموافق 21 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جامعة القناة تعلن جدول امتحانات الفصل الدراسي 2 لكلية الآداب

السبت 13/يونيو/2020 - 02:30 م
جامعة القناة
جامعة القناة
مصطفى دياب
طباعة
تنطلق امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب السنه النهائية لكلية الآداب جامعة القناة، يوم الأربعاء الموافق الأول من يوليو لعام ٢٠٢٠، برعاية الدكتورة ماجدة هجرس رئيس الجامعة، وإشراف عام الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وأكد الدكتور عادل السعدني عميد الكلية، على ضرورة التزام جميع الطلاب بالضوابط والإجراءات الإحترازية الخاصة وبالمواعيد وبأماكن اللجان وبقواعد ضبط سير الامتحانات الفصل الدراسي الثاني.

وتابع أن الضوابط والإجراءات الخاصة بحسن سير العملية التعليمية تشمل ضرورة إتباع كافة الإجراءات الاحترازية المشددة والتباعد الاجتماعي والتى تكفلها إدارة الجامعة والكلية ولجان المراقبة حفاظا على السلامة العامة مع حظر إصطحاب أية مذكرات أو مراجع أو أوراق إلى داخل لجنة الأمتحان كما يحظر الدخول إلى لجنة الامتحان بالهاتف المحمول.

وأضاف الدكتور محمد تهامي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، انه على كل طالب الإلتزام بالمكان المحدد له والمثبت عليه رقم جلوسه والإلتزام بحمل بطاقة التعريف الجامعية أو بطاقة الرقم القومي عند دخوله إلى لجنة الامتحان ويحرم الطالب من دخول اللجنة في حالة عدم التأكد من شخصيته واكمل يجب على كل طالب التوقيع في كشوف حضور الامتحان أمام أسمه في كل امتحان بقلمه الخاص والتواجد قبيل بدء االمتحان بساعة كاملة ولايسمح للطالب بدخول القاعة إلا عند وجود أحد المراقبين بها ويكون ذلك خلال 30 دقيقة قبيل بدء الامتحان ويجب على الطالب اتباع تعليمات لجان المراقبة والقواعد العامة لضوابط حسن سير الإمتحانات مع حظر الكتابة على طاولة الامتحان أو وضع أي ملصقات عليها.

وأتم يحظر إثارة الشغب أو التحدث بصوت عال أو الإخلال بنظام الإمتحانات داخل اللجنة وايضا يحظر التحدث مع الزملاء بعد توزيع أوراق الأسئلة وحتى نهاية الامتحان.
القناة تعلن جدول امتحانات
القناة تعلن جدول امتحانات

موضوعات متعلقة

بتوقيع وحيد حامد.. تفاصيل تقديم محمد رمضان قصة حياة أحمد زكي

تبديل جثتين لمتوفيين بكورونا في الغربية.. واكتشاف الكارثة «على المقابر»

موعد صرف معاشات شهر يوليو 2020

تجديد حبس «شيري هانم وابنتها» في التحريض على الدعارة

الصور

image description

خطوبة الإعلامى عامر طاهر وسلمى مجدى

image description

«الدستور» تستعيد ذكريات «اغتيال فودة».. هنا «قصف الإرهاب القلم» (صور)

image description

الشافعى.. أكبر متسابق ماراثون فى مصر (صور)

image description

تعايش المواطنين فى سوق الخضار بالكمامة الطبية

image description

خسوف القمر

الأكثر قراءة

بتوقيع وحيد حامد.. تفاصيل تقديم محمد رمضان قصة حياة أحمد زكي

«بشرى سارة».. «الصحة»: الإعلان عن علاج كورونا خلال أسابيع

أول تعليق من رئيس تحرير مجلة «روزاليوسف» عن الاتهام بـ«الإساءة للكنيسة»

تجديد حبس «شيري هانم وابنتها» في التحريض على الدعارة

إنفوجراف

image description

مصادر طبيعية لفيتامينى «سي» و«أ» لتقوية جهاز المناعة (إنفوجراف)

image description

قصة شيري هانم المتهمة بنشر فيديوهات مخلة بالآداب (انفوجراف)

image description

5 لوائح تنظم ساحات انتظار السيارات في القانون الجديد (انفوجراف)

image description

خطة التعايش.. الحياة تعود إلى طبيعتها (إنفوجراف)

أيام زمان

اشتهر بشيبوب.. رحلة سعيد أبو بكر من بائع للثلج للموت في الجو

"نجيب كان يشرب القهوة حسب الوقت".. أسرار علاقة درويش بمحفوظ وإدريس

حياة الحيني.. طلبها فاروق حسني للزواج ففضلت أن تكون لمحمود درويش

مأساة مريم فخر الدين.. قال لها فهد بلان: "صرماية وقلعناها".. وابنتها: "أنا هختار عريسك"

نجم الساعة

اشتهر بشيبوب.. رحلة سعيد أبو بكر من بائع للثلج للموت في الجو

الصحة

طرق صحية لحمايتك من مشكلات الكبد بسبب الأدوية

سر منع الكمامات إصابة عشرات الآلاف بكورونا

نصيحة «الصحة السعودية» لمخالطي المصابين بكورونا

أطباء ألمانيا يطالبون بتحسين الاحتياطات لمواجهة الأزمات الصحية

منوعات

نشطاء حقوق الحيوان يطالبون اليابان بوقف التجارة في الأنواع النادرة

مركز دبى العالمى يعود لحياته الطبيعية رغم جائحة كورونا

قطاع الطيران بألمانيا يشكو تباطؤ حركة النقل الجوي

دراسة: العيش قرب آبار النفط يزيد احتمالية الولادة المبكرة

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
عبد الغفور البرعي كمان وكمان
ماجد حبته
شرطنا الوحيد للحوار مع تركيا
حسين عثمان
الثانوية العامة دفعة «كورونا»
د.كريمة الحفناوى
ميليشيات أردوغان فى ليبيا
المزيد

الثقافة

«القصة القصيرة».. كتاب يناقش إشكاليات وملامح هذا الفن

الإثنين.. «الأردنية للأفلام» تعرض مجموعة أفلام قصيرة

4.5 مليار ريال حجم سوق النشر بالسعودية.. والفن الروائي يتصدر

«كلمة» للترجمة يصدر «نهر النار» للهندية قرة العين حيدر