سلطات أردوغان تهدم مسجدًا عمره 65 عامًا

قال موقع "تركيا الآن" إن السلطات التركية هدمت مسجدًا عمره 65 عامًا، بأحد القري تركية، مما أثار غضب الأهالي، لحرمان نحو 40 من الصلاة، حيث كان هذا هو المسجد الوحيد لهم.وذكر الموقع، أن هدم المسجد لم يكن هو الانتهاك الوحيد تجاه أهالي المنطقة، حيث أخلت السلطات التركية بعض الأحياء الموجودة على الطريق البرية أرضوم - قارس - إغدير، والموجودة على بعد 26 كيلومترًا من منطقة صاريقاميش في مقاطعة كارس من أجل إنشاء سد، وصادرت الشرطة التركية أراضي ومنازل بعض القرويين في مقابل مبلغ مالي قليل للغاية، لم يتمكنوا من الحصول عليه إلى الآن، وأصبحوا بلا مأوى بعد أن غمرت المياه منازلهم.وتمرد أهالي القرية على هدم المسجد من قبل الحكومة التركية، وعلق أحد المواطنين، قائلًا: «لم يبق لديهم ضمير، لا يعطون أي قيمة للأماكن الروحانية، أغرقوا القرية بالكامل تحت المياه، ولكن لا يمكن لإنسان هدم مسجد، كيف تقبل الشئون الدينية هذا، جاءوا وهدموا المسجد».وعلق مواطن آخر: «انظروا إلى حال المسجد الآن، هل هذا ضمير، هل تلك هي العدالة؟ لمن باعت الشئون الدينية هذا المسجد؟ لقد تم بناؤه في ظروف صعبة للغاية وهدموه بكل سهولة».