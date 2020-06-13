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السبت 13 يونيو 2020 الموافق 21 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«النقل»: تسيير رحلات بحرية لإعادة مصريين عالقين بالسعودية

السبت 13/يونيو/2020 - 02:27 م
كامل الوزير
كامل الوزير
علا غزال
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كشفت وزارة النقل، برئاسة الفريق مهندس كامل الوزير، عن تنسيق بين شركة القاهرة للعبارات والهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر والجهات المعنية بالمجتمع المينائي، للبدء في تسيير عدد من الرحلات البحرية لنقل المصريين العالقين من ميناء ضبا السعودي إلى ميناء سفاجا البحري، وذلك بعد توقف حركة الركاب بين الجانبين نظرا للإجراءات الاحترازية التي يتبعها الجانبين للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضافت الوزارة، في بيان، أنه غادرت ميناء سفاجا صباح اليوم العبارة "القاهرة" متجهة إلى ميناء ضبا، مع تنفيذ توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير لقيادات الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر بضرورة الالتزام بتعليمات الدولة بخصوص معايير الحجر الصحي وضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية حيال تعقيم الركاب والأمتعة والسيارات.

وفي هذا الصدد، عقد اجتماع مع أعضاء المجتمع المينائي بميناء سفاجا البحري، لبحث إجراءات استقبال العائدين وسرعة إنهاء إجراءات الجوازات والجمركية ومرور العائدين من خلال بوابة تعقيم الأفراد بالميناء ونقل الحالات الإيجابية بسيارات مجهزة لأماكن العزل المخصصة من وزارة الصحة، كذلك اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة بتعقيم العبارة وتجهيزها للرحلة القادمة.

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