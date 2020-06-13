رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 13 يونيو 2020 الموافق 21 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

عمل متطوعًا لعلاج مرضى كورونا.. استشهاد طالب بـ«طب مصر للعلوم والتكنولوجيا»

السبت 13/يونيو/2020 - 02:24 م
الطالب محمد أشرف
الطالب محمد أشرف الجمل
طباعة
خيمت حالة من الحزن على جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا عقب وفاة الطالب محمد أشرف الجمل بالفرقة السادسة، والذي لم يتبق على تخرجه من كلية الطب الجامعة سوى شهرين، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

ونعت قيادات الجامعة وعلى رأسهم خالد الطوخى رئيس مجلس الأمناء الطالب محمد أشرف بمزيد من الحزن والأسي محتسبينه عند الله شهيدًا، حيث وافته المنية وهو يؤدى عملًا تطوعيًا فى رعاية وعلاج المرضى المصابين بكورونا، داعين له بالرحمة والمغفرة، وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته الصبر والسلوان.

كما تأثر كثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بوفاته وقاموا بتشبيهه بالشهيد المنسي، خاصة بعد اختياره كطبيب متطوع فى أحد مستشفيات الخانكة بالقليوبية، وعمل الطالب بالمستشفى مما تسبب في إصابته بفيروس كورونا والذي بدأ على إثر ذلك في تنفيذ بروتوكول علاج منزلي، لكن تدهورت حالته ونقل إلى مستشفى العزل بالخانكة وتوفي شهيدًا.

عدد كبير من الأطباء نعوا الطالب محمد الجمل قائلين: «المفروض انه يقعد في البيت يذاكر زي معظم زمايله في الكلية وخصوصًا أنه كان فضله شهرين ويخلص الامتحان النهائي ويتخرج من الكلية».

وتابعوا أيضًا: «محمد عمره متأخر على حد وعمره ما كسل في أي عمل خير ودايما كان بينزل المستشفيات يحاول يتعلم ويساعد المرضى والأطباء على قد ما يقدر وحتى لما بدأت الأزمة وانتشر وباء الكورونا ده ما خلهوش يتراجع ولو ثانية ونزل المستشفيات وهو طالب في سنة سادسة عشان يساعد باللي يقدر عليه».

موضوعات متعلقة

أول تعليق من رئيس تحرير مجلة «روزاليوسف» عن الاتهام بـ«الإساءة للكنيسة»

سر تعقيم عربة القطار رقم 15 بمحطة كفرالزيات

«بشرى سارة».. «الصحة»: الإعلان عن علاج كورونا خلال أسابيع

تجديد حبس «شيري هانم وابنتها» في التحريض على الدعارة

الصور

image description

خطوبة الإعلامى عامر طاهر وسلمى مجدى

image description

«الدستور» تستعيد ذكريات «اغتيال فودة».. هنا «قصف الإرهاب القلم» (صور)

image description

الشافعى.. أكبر متسابق ماراثون فى مصر (صور)

image description

تعايش المواطنين فى سوق الخضار بالكمامة الطبية

image description

خسوف القمر

الأكثر قراءة

بتوقيع وحيد حامد.. تفاصيل تقديم محمد رمضان قصة حياة أحمد زكي

«بشرى سارة».. «الصحة»: الإعلان عن علاج كورونا خلال أسابيع

أول تعليق من رئيس تحرير مجلة «روزاليوسف» عن الاتهام بـ«الإساءة للكنيسة»

تجديد حبس «شيري هانم وابنتها» في التحريض على الدعارة

إنفوجراف

image description

مصادر طبيعية لفيتامينى «سي» و«أ» لتقوية جهاز المناعة (إنفوجراف)

image description

قصة شيري هانم المتهمة بنشر فيديوهات مخلة بالآداب (انفوجراف)

image description

5 لوائح تنظم ساحات انتظار السيارات في القانون الجديد (انفوجراف)

image description

خطة التعايش.. الحياة تعود إلى طبيعتها (إنفوجراف)

أيام زمان

اشتهر بشيبوب.. رحلة سعيد أبو بكر من بائع للثلج للموت في الجو

"نجيب كان يشرب القهوة حسب الوقت".. أسرار علاقة درويش بمحفوظ وإدريس

حياة الحيني.. طلبها فاروق حسني للزواج ففضلت أن تكون لمحمود درويش

مأساة مريم فخر الدين.. قال لها فهد بلان: "صرماية وقلعناها".. وابنتها: "أنا هختار عريسك"

نجم الساعة

اشتهر بشيبوب.. رحلة سعيد أبو بكر من بائع للثلج للموت في الجو

الصحة

طرق صحية لحمايتك من مشكلات الكبد بسبب الأدوية

سر منع الكمامات إصابة عشرات الآلاف بكورونا

نصيحة «الصحة السعودية» لمخالطي المصابين بكورونا

أطباء ألمانيا يطالبون بتحسين الاحتياطات لمواجهة الأزمات الصحية

منوعات

نشطاء حقوق الحيوان يطالبون اليابان بوقف التجارة في الأنواع النادرة

مركز دبى العالمى يعود لحياته الطبيعية رغم جائحة كورونا

قطاع الطيران بألمانيا يشكو تباطؤ حركة النقل الجوي

دراسة: العيش قرب آبار النفط يزيد احتمالية الولادة المبكرة

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
عبد الغفور البرعي كمان وكمان
ماجد حبته
شرطنا الوحيد للحوار مع تركيا
حسين عثمان
الثانوية العامة دفعة «كورونا»
د.كريمة الحفناوى
ميليشيات أردوغان فى ليبيا
المزيد

الثقافة

«القصة القصيرة».. كتاب يناقش إشكاليات وملامح هذا الفن

الإثنين.. «الأردنية للأفلام» تعرض مجموعة أفلام قصيرة

4.5 مليار ريال حجم سوق النشر بالسعودية.. والفن الروائي يتصدر

«كلمة» للترجمة يصدر «نهر النار» للهندية قرة العين حيدر