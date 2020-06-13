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السبت 13 يونيو 2020 الموافق 21 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

103.7 % زيادة فى العمالة العربية بمصر.. معظمها من فلسطين والسودان

السبت 13/يونيو/2020 - 02:24 م
العمالة الوافدة
العمالة الوافدة
أميرة ممدوح
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أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد العمالة الوافدة من الدول العربية بالقطاع الحكومى والعام بمصر تضاعف إلى 110 أشخاص بنهاية عام 2019 مقابل 54 شخصا خلال العام السابق عليه يمثلون 7.9% من إجمالى العمالة الأجنبية بمصر، بزيادة 103.7% خلال عام.

ولفت جهاز الإحصاء، إلى أن العدد الأكبر من العمالة العربية الوافدة بالقطاعين العام والحكومى تتركز فى دواوين المحافظات بعدد 50 عاملا، تليها شركات قطاع الأعمال العام بعدد 39 عاملا، والهيئات العامة 15 عاملا، والوزارات 6 عمال.

كما بين التقرير أن 55.5% من العمالة العربية بمصر من الفلسطينين بعدد 61 عاملا، يليها السودان بعدد 15 عاملا، ثم الجزائر 8 عمال، الأردن 5 عمال، تونس 4 عمال، لبنان وجيبوتى والصومال بعدد 3 عمال لكل منهما، بينما بلغ عدد العمالة بالقطاعين العام والحكومى من السوريين 2 فقط، واليمن والعراق واحدًا لكل منهما.

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