رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 13 يونيو 2020 الموافق 21 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إعفاء مدير مستشفى الفشن المركزى من منصبه

السبت 13/يونيو/2020 - 02:23 م
الدكتور محمد هاني
الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف
بنى سويف- محمد حفيظ
طباعة
قرر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم السبت، عددًا من الإجراءات والقرارات المتعلقة بالمنظومة الصحية بالمحافظة، وذلك بناءً على مذكرة مديرية الصحة، في إطار المتابعة المستمرة للمنظومة الصحية، لتلافي السلبيات وتوفير الدعم اللازم أولًا بأول حيال أية مستجدات قد تطرأ على المنظومة، وذلك في ظل جهودها في مجابهة تداعيات أزمة كورونا.

وقرر محافظ بني سويف إعفاء مدير مستشفى الفشن المركزي من منصبه والاستفادة به في مكان آخر، وتكليف الدكتور محمد عبدالسلام قائمًا بأعمال مدير المستشفى لحين اختيار مدير جديد للمستشفى، وذلك في إطار تحسين أداء المنظوم الصحية بالمستشفى ومواجهة التحديات الكبيرة في ظل تداعيات أزمة كورونا.

كما تقرر بناء على مذكرة إدارة العلاج الحر بالمديرية غلق العيادة الخاصة لأحد الأطباء بالفشن، لحين الانتهاء من التحقيق معه بديوان عام المحافظة بشأن واقعة قيامه بتوقيع الكشف الطبي"بعيادته الخاصة" على شقيقين من أبناء مركز الفشن، إثر الاشتباه في إصابتهما بفيروس كورونا، والذي قد نصحهما بالعزل المنزلي، واللذين تُوفيا أمس الجمعة وفور علم مديرية الصحة بالواقعة، أجرت الفحوصات اللازمة لعدد 4 من أفراد الأسرة بمستشفى الفشن المركزي وتم سحب عينة منهم لتحليلها، وهم بحالة صحية جيدة.

كما تم تجهيز مستشفى دلهانس بمركز الفشن، لتوفير بعض الخدمات الصحية البديلة وهي حالات: النساء والولادة والأطفال والحضانات، لتقديم تلك الخدمات لأهالي مركز ومدينة الفشن، وذلك بسبب تخصيص جزء من مستشفى الفشن المركزي لاستقبال الحالات الايجابية بفيروس كورونا أو المشتبه في إصابتها.

موضوعات متعلقة

تبديل جثتين لمتوفيين بكورونا في الغربية.. واكتشاف الكارثة «على المقابر»

وزير الإسكان يُصدر 22 قرارًا إداريًا لإزالة مخالفات بالمدن الجديدة

موعد صرف معاشات شهر يوليو 2020

بتوقيع وحيد حامد.. تفاصيل تقديم محمد رمضان قصة حياة أحمد زكي

الصور

image description

خطوبة الإعلامى عامر طاهر وسلمى مجدى

image description

«الدستور» تستعيد ذكريات «اغتيال فودة».. هنا «قصف الإرهاب القلم» (صور)

image description

الشافعى.. أكبر متسابق ماراثون فى مصر (صور)

image description

تعايش المواطنين فى سوق الخضار بالكمامة الطبية

image description

خسوف القمر

الأكثر قراءة

بتوقيع وحيد حامد.. تفاصيل تقديم محمد رمضان قصة حياة أحمد زكي

«بشرى سارة».. «الصحة»: الإعلان عن علاج كورونا خلال أسابيع

أول تعليق من رئيس تحرير مجلة «روزاليوسف» عن الاتهام بـ«الإساءة للكنيسة»

تجديد حبس «شيري هانم وابنتها» في التحريض على الدعارة

إنفوجراف

image description

مصادر طبيعية لفيتامينى «سي» و«أ» لتقوية جهاز المناعة (إنفوجراف)

image description

قصة شيري هانم المتهمة بنشر فيديوهات مخلة بالآداب (انفوجراف)

image description

5 لوائح تنظم ساحات انتظار السيارات في القانون الجديد (انفوجراف)

image description

خطة التعايش.. الحياة تعود إلى طبيعتها (إنفوجراف)

أيام زمان

اشتهر بشيبوب.. رحلة سعيد أبو بكر من بائع للثلج للموت في الجو

"نجيب كان يشرب القهوة حسب الوقت".. أسرار علاقة درويش بمحفوظ وإدريس

حياة الحيني.. طلبها فاروق حسني للزواج ففضلت أن تكون لمحمود درويش

مأساة مريم فخر الدين.. قال لها فهد بلان: "صرماية وقلعناها".. وابنتها: "أنا هختار عريسك"

نجم الساعة

اشتهر بشيبوب.. رحلة سعيد أبو بكر من بائع للثلج للموت في الجو

الصحة

طرق صحية لحمايتك من مشكلات الكبد بسبب الأدوية

سر منع الكمامات إصابة عشرات الآلاف بكورونا

نصيحة «الصحة السعودية» لمخالطي المصابين بكورونا

أطباء ألمانيا يطالبون بتحسين الاحتياطات لمواجهة الأزمات الصحية

منوعات

نشطاء حقوق الحيوان يطالبون اليابان بوقف التجارة في الأنواع النادرة

مركز دبى العالمى يعود لحياته الطبيعية رغم جائحة كورونا

قطاع الطيران بألمانيا يشكو تباطؤ حركة النقل الجوي

دراسة: العيش قرب آبار النفط يزيد احتمالية الولادة المبكرة

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
عبد الغفور البرعي كمان وكمان
ماجد حبته
شرطنا الوحيد للحوار مع تركيا
حسين عثمان
الثانوية العامة دفعة «كورونا»
د.كريمة الحفناوى
ميليشيات أردوغان فى ليبيا
المزيد

الثقافة

«القصة القصيرة».. كتاب يناقش إشكاليات وملامح هذا الفن

الإثنين.. «الأردنية للأفلام» تعرض مجموعة أفلام قصيرة

4.5 مليار ريال حجم سوق النشر بالسعودية.. والفن الروائي يتصدر

«كلمة» للترجمة يصدر «نهر النار» للهندية قرة العين حيدر