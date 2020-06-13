إعفاء مدير مستشفى الفشن المركزى من منصبه

قرر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم السبت، عددًا من الإجراءات والقرارات المتعلقة بالمنظومة الصحية بالمحافظة، وذلك بناءً على مذكرة مديرية الصحة، في إطار المتابعة المستمرة للمنظومة الصحية، لتلافي السلبيات وتوفير الدعم اللازم أولًا بأول حيال أية مستجدات قد تطرأ على المنظومة، وذلك في ظل جهودها في مجابهة تداعيات أزمة كورونا.وقرر محافظ بني سويف إعفاء مدير مستشفى الفشن المركزي من منصبه والاستفادة به في مكان آخر، وتكليف الدكتور محمد عبدالسلام قائمًا بأعمال مدير المستشفى لحين اختيار مدير جديد للمستشفى، وذلك في إطار تحسين أداء المنظوم الصحية بالمستشفى ومواجهة التحديات الكبيرة في ظل تداعيات أزمة كورونا.كما تقرر بناء على مذكرة إدارة العلاج الحر بالمديرية غلق العيادة الخاصة لأحد الأطباء بالفشن، لحين الانتهاء من التحقيق معه بديوان عام المحافظة بشأن واقعة قيامه بتوقيع الكشف الطبي"بعيادته الخاصة" على شقيقين من أبناء مركز الفشن، إثر الاشتباه في إصابتهما بفيروس كورونا، والذي قد نصحهما بالعزل المنزلي، واللذين تُوفيا أمس الجمعة وفور علم مديرية الصحة بالواقعة، أجرت الفحوصات اللازمة لعدد 4 من أفراد الأسرة بمستشفى الفشن المركزي وتم سحب عينة منهم لتحليلها، وهم بحالة صحية جيدة.كما تم تجهيز مستشفى دلهانس بمركز الفشن، لتوفير بعض الخدمات الصحية البديلة وهي حالات: النساء والولادة والأطفال والحضانات، لتقديم تلك الخدمات لأهالي مركز ومدينة الفشن، وذلك بسبب تخصيص جزء من مستشفى الفشن المركزي لاستقبال الحالات الايجابية بفيروس كورونا أو المشتبه في إصابتها.