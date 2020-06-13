السجن 10 سنوات لموظف بتهمة التزوير في الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار وحيد صبري، رئيس المحكمة، بمعاقبة موظف بشركة تأجير سيارات بالسجن لمدة 10 سنوات، بعد اتهامة بتزوير محرر رسمي، توكيل بيع سيارة، لبيعها لمحامٍ بقصد التربح منها، صدر الحكم بعضوية كل من المستشارين طارق محمد حافظ، وأيمن بديع لبيب، وأمانة سر فايز بيومي القطعاني.ترجع أحداث القضية رقم 8786 لسنة 2019 جنايات سيدي جابر، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة سيدي جابر، بورود بلاغ من محامٍ بوزارة الإسكان يفيد بقيام شخص ببيع سيارة له بتوكيل مزور على غير الحقيقة.وكشفت تحريات ضباط مباحث القسم عن قيام المتهم «ا.م.ح»، 23 سنة، موظف بشركة تأجير سيارات، ببيع سيارة للمجني عليه «ش.م.ا»، محامٍ بوزارة الإسكان، بمبلغ مائة وثمانين ألف جنيه، بالتوكيل رقم 1372لسنة 2019 مكتب توثيق المنتزه، والمنسوب لمالكها الأصلي.وتبين من الاستعلام أن التوكيل مزور، وبعرض الواقعة على النيابة قررت إحالتها إلى محكمة جنايات الإسكندرية.