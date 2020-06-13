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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«تعليم الإسماعيلية» يحذر المنتدبين من نشر أسماء لجانهم على فيسبوك

السبت 13/يونيو/2020 - 02:17 م
الدكتور خالد خلف
الدكتور خالد خلف قبيصي
الاسماعيلية :- محمود الكيلانى
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حذر الدكتور خالد خلف قبيصي مدير مديرية التربية والتعليم بالاسماعيلية من قيام أي منتدب ومشارك في أعمال الثانوية العامة بالإعلان عن اسم اللجنة المنتدب للعمل بها في امتحانات الثانوية العامة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتابع في تصريحات مشددة من يخالف ذلك سيتم إحالته للتحقيق على الفور ومجازاته بأقصى العقوبات لمخالفته للتعليمات.

وأضاف مدير تعليم الاسماعيلية أن اجمالي عدد طلاب الثانوية العامة الذين سيؤدون الامتجان 8366 طالب وطالبة يمثلون 37 لجنة علي مستوى 8 إدارات منهم 13 لجنة فى إدارة شمال الي جانب لجنة مدرسة المتفوقين ولجنة النور للمكفوفين و3 لجان في كلا من ادارات جنوب وابوصوير وفايد و4 لجان في كلا من ادارت القصاصين والتل الكبير والقنطرة غرب ولجنة بادارة القنطرة شرق.

‏واختتم تم الانتهاء من إعداد الاستراحات اللازمة لإقامة رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين تنفيذًا لتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الاسماعيلية والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مشيرة إلى أنه تم تجهيز 21 استراحة لرؤساء اللجان وملاحظي ومراقبي امتحانات الثانوية العامة.
الدكتور خالد خلف قبيصي
الدكتور خالد خلف قبيصي

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