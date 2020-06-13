التحفظ على 2500 كمامة مجهولة مع 6 بائعين جائلين بالإسكندرية

قررت نيابة شرق الكلية بالإسكندرية، التحفظ علي 2500 كمامة مجهولة المصدر بحوزه 6 بائعين جائلين، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المتهمين علي ذمة التحقيقات لترويج سلع مجهولة المصدر.وتلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، اخطارًا يفيد بقيام ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية، بشن حملة أمنية مكبرة إستهدفت بائعى الكمامات الجائلين "بميدان محطة مصر، ومنطقة المنشية" لبييع كمامات مجهولة المصدر وبدون بيانات تجارية وغير مطابقة للمواصفات القياسية إستغلالًا لحاجة المواطنين لهذه السلعة فى تلك الآونة.أسفرت الحمله عن ضبط 2649 كمامة مجهولة المصدر وبدون بيانات تجارية بحوزة 6 أشخاص من الباعة الجائلين، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.