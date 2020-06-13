«التعليم» تعلن آليات الدور الثاني لطلاب النقل والشهادة الإعدادية

عممت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطاب لجميع المديريات التعليمية بشأن إجراءات امتحانات الدور الثاني لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية.وقالت الوزارة في خطابها، إن امتحان الدور الثاني للصفوف الثاني للصفوف الدراسية من الرابع الابتدائي إلى الثاني الإعدادي يكون امتحان متعدد التخصصات في ورقة واحدة تضم المواد الأساسية في زمن إجابة ثلاث ساعات، وذلك للطالب الذي لم يتقدم بالمشروع البحثي أو لم يجتاز المشروع البحثي.وفيما يخص طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي قال الخطاب: يعتبر الطالب ناجح ومنقول للصف الأعلى لكل من ظهرت نتيجته على الموقع الالكتروني للوزارة، والطالب الذي أدى الامتحان ولَم تظهر نتيجته أو الطالب الذي لم يتقدم بمشروع بحثي من الفئات منازل وخدمات يحق له التقدم بمشروع بحثي واحد من قائمات المشروعات التي تم إعلانها سابقًا.