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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

كيف يهرب مصطفى شعبان من شبح الزعيم في «حتى لا يطير الدخان»؟

السبت 13/يونيو/2020 - 01:17 م
الفنان مصطفى شعبان
الفنان مصطفى شعبان
محمد قدري
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قرر الفنان مصطفى شعبان وبالاتفاق مع المنتج جمال العدل والمؤلف مدحت العدل مؤلف مسلسله الجديد "حتى لا يطير الدخان" المقرر عرضه خلال رمضان القادم ألا يكون العمل في مرمى نيران الاتهامات من خلال الهروب من فكرة تكرار الفيلم الذي قدمه الزعيم عادل إمام.

واتفق شعبان والعدل على البعد تمامًا عن المنطقة الزمنية التي ناقشها الفيلم على أن يكون المسلسل قبل 7 سنوات وينتهي مع فترة خلع الإخوان من حكم مصر، بالإضافة إلى أن فكرة خيانة الأصدقاء ستكون مختلفة عن فكرة الطلاب في الفيلم لكنها ستكون خيانة وتخلي الأصدقاء بطريقة أخرى، بالإضافة إلى أن النهاية ستكون مختلفة ولن يكون مشهد النهاية موت بطل المسلسل.

وعلى صعيد آخر، انتهى مدحت العدل من كتابة نصف حلقات المسلسل ومن المقرر أن يبدأ طاقم المسلسل الجديد الاستعداد للعمل على أن يبدأ التصوير أكتوبر القادم.

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