الفلبين: قانون مكافحة الإرهاب ضروري للحد من غسل الأموال

قال مجلس مكافحة غسل الأموال في الفلبين إن مشروع قانون مكافحة الإرهاب في الفلبين، الذي من المقرر أن يوقعه الرئيس، ضروري لتعزيز قدرة البلاد على مكافحة غسل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب.وبحسب وكالة "بلومبرج" للأنباء، قالت الهيئة الحكومية في بيان اليوم السبت إن مشروع القانون يتضمن إجراءات لمعالجة أوجه القصور في القانون الحالي.وتخضع الفلبين حاليا لفترة رقابة من قبل مجموعة العمل المالي (إف إيه تي إف)، وفي حال فشل تمرير هذه التعديلات، قد يتم إدراج الفلبين في القائمة الرمادية، التي تحدد علنا الدولة على أنها خطر على النظام المالي العالمي، بحسب بيانات المجلس.وحذر منتقدون من أن القانون الجديد يمكن أن يخنق حرية التعبير والمعارضة السياسية، حيث يمكن وصفها بأنها أعمال إرهابية بموجب التعريف الواسع للجريمة.