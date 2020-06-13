بعد أسبوع من تعيينه.. إصابة مدير «ناصر العام» ببني سويف بكورونا

أصيب الدكتور عمرو نادي، مدير مستشفى ناصر العام شمال محافظة بني سويف، أمس السبت بفيروس كورونا المستجد، عقب ظهور نتائج المسحة الخاصة به، وتأكد إيجابيتها للفيروس، عقب ظهور الأعراض عليه وعزله نفسه منزليا لمخالطته حالات إيجابية.وكانت مديرية صحة بني سويف قد قررت تعين الدكتور عمرو نادي مديرا بمستشفى ناصر العام منذ أسبوع، بعد تعين الدكتور محمد جمال، مدير المستشفى السابق، مديرا للمكتب الفني بمديرية الصحة.وظهرت بعض الأعراض على الطبيب إثر مخالطته للحالات الإيجابية التي جرى احتجازها في المستشفى، وتأكد إصابته بالفيروس اليوم، عقب سحب عينة منه وتأكد إيجابيتها لفيروس كورونا.