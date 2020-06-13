التحقيق في وفاة سيدة بعد عملية المرارة بمستشفى خاص في الغربية

قرر الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، اليوم السبت، فتح تحقيق عاجل في تسبب مستشفى خاص بشارع الجيش بمدينة كفرالزيات، في وفاة مريضة بسبب الإهمال.وأشار وكيل وزارة الصحة بالغربية، في بيان، أنه تم تكليف مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة والمستشفى، مؤكدا أنه لا تهاون في محاسبة أي تقصير أو إهمال يؤدي لضياع أروح المواطنين.وكانت المتوفية كريمة مطر (55 عاما)، قد دخلت مستشفى (ى.أ) لإجراء عملية المرارة وحصوة في القناة المرارية، وكانت بصحة جيدة ولا تعاني من أي أمراض مزمنة، وعقب إجراء العملية بعد عيد الفطر بأسبوع بساعتين فوجئ أهليتها، بأن مسئولي أخبروهم بأنها ستدخل العمليات مجددا بعد أن خرجت منها، بسبب نزيف، ومن وقتها تدهورت حالتها، وبعد إنفاق 50 ألف جنيه أدوية وعلاج، توفيت من جراء الإهمال، بحسب ذويها.