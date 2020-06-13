بؤرة جديدة لكورونا في الصين ومخاوف من موجة ثانية

أمرت السلطات الصينية اليوم السبت، فرض عزل طارئ على أحد عشر حيًا في العاصمة بكين بعد ظهور بؤرة جديدة لفيروس كورونا المستجدّ، ما يثير الخشية من تفشٍ جديد لوباء كوفيد-19 في البلاد حيث نشأ المرض أواخر العام الماضي.وفي الوقت الحالي، أصبحت البرازيل ثاني أكثر دول العالم تضرّرًا من الفيروس بعد الولايات المتحدة.في بكين، أعلن المسؤولون في منطقة فينجتاي السبت وضع "آلية حرب" لمكافحة الموجة الجديدة.وسُجلت سبع إصابات بمرض كوفيد-19 الناجم عن الفيروس في محيط سوق شيفاندي في بكين، وفق ما أعلنت السلطات الصحية.