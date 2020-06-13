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السبت 13 يونيو 2020 الموافق 21 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

عريقات: فلسطين استطاعت حشد ائتلاف دولي داعم للقضية

السبت 13/يونيو/2020 - 01:03 م
عريقات
عريقات
أ.ش.أ
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قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، اليوم: إن المواقف الدولية الأخيرة تؤكد أن فلسطين استطاعت حشد ائتلاف دولي داعم للقضية.

ووصف عريقات، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان المتعلق بأعضاء في حركة المقاطعة بالتاريخي، مشددًا على أن من يستحق الإدانة هو الذي يرتكب الجرائم والاحتلال والاستيطان، ويعمل بالضم وليس من يعمل على وقف الجرائم بالطرق السلمية.

وأشار عريقات إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، كلّف مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، بطرح تشكيل ائتلاف دولي لمواجهة خطة الضم الإسرائيلية على الجمعية العامة للأمم المتحدة، فضلا عن رفع مستوى تمثيل اجتماع مجلس الأمن المقرر عقده في الـ24 من الشهر الجاري، ليكون على مستوى وزراء الخارجية وليس المندوبين.

ودعا الدول العربية إلى توفير شبكة أمان مالية لفلسطين كقرض مرحلي بقيمة 100 مليون دولار شهريا حتى تستطيع مواجهة التحديات المحدقة بالقضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن بلاده طالبت الاتحاد الأوروبي بموقف رسمي أوروبي يؤكد فرض عقوبات على إسرائيل حال نفذت خطة الضم، فضلا عن الاعتراف بالدولة الفلسطينية، باعتبار أن من يريد حل الدولتين، فإن عليه الاعتراف بدولة فلسطين.

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