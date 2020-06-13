التحفظ على 15 ألف علبة سجائر قبل رفع أسعارها بالإسكندرية

قررت نيابة المنتزه ثالث بالإسكندرية، التحفظ على 15 ألف علبة سجائر مختلفة الأنواع، داخل محلان بقصد اخفائهما عن التداول، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز صاحبي المضبوطات علي ذمة التحقيقات بتهمة احتكار سلعة واخفائها لرفع أسعارها بدون وجه حق.وتلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، اخطارًا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية اكدتها التحريات قيام بعض التجار بدائرة قسم المنتزه ثالث، بمزاولة نشاط تجارى غير مشروع فى حجب السجائر المحلية عن التداول، بقصد تقليل المعروض منها لرفع أسعارها دون مبرر. وعقب تقنين الإجراءات، تم عمل حملة أمنية أسفرت جهودها عن ضبط مسئول عن إدارة محل لتجارة الجملة بدائرة القسم، وبحوزته 15470 علبة سجائر مختلفة الأنواع قام بإخفائها وحجبها عن التداول.وكما تم ضبط مسئول عن إدارة محل لتجارة الجملة بدائرة القسم وبحوزته 1500 علبة سجائر مختلفة الأنواع قام بإخفائها وحجبها عن التداول، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.