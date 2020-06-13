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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

كشف لغز سطو مسلح على سيارة وسرقة 70 ألف جنيه بسوهاج

السبت 13/يونيو/2020 - 01:00 م
سطو مسلح
سطو مسلح
مريم جبل _ عمرو المزيدي
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نجح أمنن سوهاج في كشف ملابسات واقعة سرقة مبلغ مالى 70 الف جنيه بالإكراه من شخصين بسوهاج وضبط مرتكبى الواقعة.

وتبلغ لمركز شرطة أخميم بمديرية أمن سوهاج من شخصين (سائق - مُقيم بدائرة مركز البلينا، تاجر دواجن - مُقيم بدائرة مركز العسيرات) بأنه حال إستقلالهما سيارة ربع نقل "مُحمل عليها أقفاص دواجن فارغة"، وسيرهما بالطريق الزراعى بدائرة المركز (متجهين لمحافظة الفيوم لشراء دواجن) فوجئا بسيارة ملاكى يستقلها ثلاث مجهولين قاموا بإستيقافهما وهددوهما بسلاح نارى وإستولوا منهما على (مبلغ 70 ألف جنيه -2هاتف محمول) وهربوا.

وتم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بسوهاج توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (4 أشخاص – "لثلاثة منهم معلومات جنائية").

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم حال إستقلالهم سيارة ملاكى قيادة أحدهم، وبحوزة ثلاثة من المتهمين (2 بندقية آلية - 31 طلقة من ذات العيار - سلاح أبيض "سكين"- مبلغ 20 ألف جنيه- 2 هاتف محمول "المستولى عليهما").

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم للواقعة على النحو المُشار إليه، وتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى إرتكاب حوادث السرقات بالإكراه بإستخدام الأسلحة والسيارة المضبوطين بحوزتهم، وأن المبلغ المالى من متحصلات الواقعة وإنفاقهم باقى المبلغ.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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