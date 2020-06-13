491 إصابة جديدة بكورونا في الإمارت

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم، عن تسجيل 491 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة جميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 41،990 حالة.وأكدت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الاماراتية "وام"، انه تماشيا مع خطة وزارة الصحة، ووقاية المجتمع لتوسيع، وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر، وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 والمخالطين لهم وعزلهم تم اجراء أكثر من 40 ألف فحص جديد لفئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.وسجلت الوزارة عن وفاة مصاب واحد، وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 288 حالة وفاة، وشفاء 815 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19، وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى ليبلغ مجموع حالات الشفاء في الدولة 26،761 حالة.