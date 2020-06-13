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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«إدفو» توزع 6 عربات على العمال لجمع المخلفات بالشوارع

السبت 13/يونيو/2020 - 12:56 م
توزع 6 عربات على
توزع 6 عربات على العمال
أسوان_إسراء توفيق
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نظمت منظومة النظافة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو، اليوم السبت، حملة نظافة بقطاعات وسط وجنوب وشمال المدينة، وذلك لتغطية المدينة بأكملها، ورفع جميع المخلفات بالمناطق أولا بأول، ورصد تجمعات القمامة بالشوارع الفرعية والرئيسية، فى ضوء المتابعة اليومية لأعمال النظافة.

كما تابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو، من خلال الإدارات المختصة، رفع المخلفات الشجرية بعدد من الشوارع الداخلية لعدة مناطق بالمدينة، وجاري متابعة كافة الأحياء والشوارع، حيث أنه تم توزيع عدد 6 عربات لجمع المخلفات بالشوارع خاصة للعمال، وذلك فى إطار تطوير المنظومة بأحدث أدوات النظافة.

توزع 6 عربات على العمال
توزع 6 عربات على العمال
توزع 6 عربات على العمال
توزع 6 عربات على العمال

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