الكنيسة الكاثوليكية تحتفي بعيد القديس أنطونيوس البدواني

تحتفل الكنيسة الكاثوليكية المصرية اليوم بعيد القديس أنطونيوس البدواني، الكاهن ومعلم الكنيسة؛ إذ روى الأب وليم عبد المسيح سعيد - الفرنسيسكاني سيرته قائلًا: "ولد في ليشبونة في البرتغال، في أواخر القرن الثاني عشر".وأضاف: "دخل رهبنة قانوني القديس أغسطينس؛ تأثر بشدة من شهادة بعض الرهبان الفرنسيسكان الذين رحلوا إلى المغرب للتبشير فماتوا فيها شهداء؛ فقرر أن يقتدى بهم وانتمى إلى رهبنة الإخوة الأصاغر بينما كان القديس فرنسيس، ما يزال حيًا".وتابع: "رغب في الذهاب إلى افريقيا، إلا أن العناية الإلهية شاءت أن يمتد نشاطه إلى فرنسا وإيطاليا، فأتى بثمر وفير وأعاد هراطقة كثيرين إلى الإيمان القويم".واستكمل: "كان عظيمًا بفضائله ومواهبه وعجائبه، وهو أول من علم اللاهوت في رهبنة الإخوة الاصاغر".متابعا: "كتب من المواعظ ما كان على جانب كبير من العمق التعليمي".واختتم: "رحل في مدينة بادوفا شمال إيطاليا عام 1231؛ واعلنت قداسته في السنة التالية لوفاته، واخذ تكريمه منذ ذلك في الانتشار".