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السبت 13 يونيو 2020 الموافق 21 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

حقيقة خطوبة شام الذهبي ابنة الفنانة أصالة

السبت 13/يونيو/2020 - 02:49 م
شام الذهبي
شام الذهبي
أمير محمد خالد
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تردد في الساعات الأخيرة خطوبة شام الذهبي ابنة الفنانة أصالة من أحد الأطباء، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عدد من الصور للشام ووالداتها النجمة السورية أصالة وهو ما جعل عدد كبير من متابعينهم يتأكدون من الخبر. 

حقيقة خطوبة شام الذهبي أبنة الفنانة أصالة 

وفي صباح اليوم خرجت شام الذهبي عبر حساباتها على مواقع التواصل نفت خطوبتها مؤكدة أن كل هذة شائعات وفي حالة ارتباطها والخطوبة ستعلن ذلك وأن سبب ظهور هذة الشائعة هو زيارة الدكتور معتز نصير ووالداته منزلهما مشيرة إلى أنهم أصدقاء والداتها ولا يجمعهم اي شئ.

يذكر أن معتز نصير درس الطب وأختص في مجال التجميل والليزر، كما أن والدته أيضا طبيبة، وكثيرًا ما مدحتها أصالة في مجالسها وأكدت لأصدقائها مدى حبها وإعجابها بها.

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