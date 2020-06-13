النجمة إيمان العاصي توجه رسالة شكر لكل من ساندها فى «محنة كورونا»

◄«أميرة الدراما» تؤكد أنها تمارس حياتها بشكل طبيعى ومستعدة للتبرع بالبلازما للمصابين بالفيروس



وجهت النجمة إيمان العاصي رسالة شكر عبر مواقع التواصل الاجتماعى لجميع من وقف الى جوارها وساندها أثناء محنة إصابتها بفيروس كورونا وبخاصة فناني مصر واعلاميها مشيرة إلى أن أزمتها الأخيرة إثر إصابتها بفيروس كورونا، وتعافيها منه كشفت لها جانبًا مهمًا فى حياتها وهو حب الناس لها.وأضافت أميرة الدراما: "أن مشاعر الأخوة والمحبة التي غمرتني فور الإعلان عن إصابتى وشفائى من فيروس كورونا اسعدتنى بشدة، لما وجدته من دعم ومساندة من زملائى فى الوسط الفنى ومن الإعلاميين ومن عدد كبير من المصريين والعرب، وكنا ندعم بعضنا البعض على المستوى النفسي بشكل مستمر".وأشارت العاصى فى رسالتها التى وجهتها لزملائها فى الوسط الفنى الى أن هذا ليس بجديد على الفنانين، الذين يقفون دائمًا بجانب من يمر بأي ظرف صعب، قائلة " انتم السند لبعضكم البعض".وطمأنت "أميرة الدراما" جمهورها بأنها عادت بالفعل إلى ممارسة حياتها بشكل طبيعى والتقت مع ابنتها وعائلتها مع الالتزام التام بكل معايير الوقاية، وأكدت على أنها مستعدة للتبرع ببلازما الدم الخاصة بها لأى مصاب بفيروس كورونا قائلة: "حتى اكون سببًا فى شفاء مرضى كورونا"، معربة عن أملها فى أن المتعافين من فيروس «كورونا» لا يجب معاملتهم بطريقة تحمل نبذ أو خوف، خاصة أنهم يمثلون فائدة كبيرة للمصابين بالفيروس، بسبب قدرتهم على التبرع ببلازما الدم التي تساعد في علاج المرضى بمستشفيات العزل.وأوضحت انها تتطلع الى تقديم عمل فنى عن فيروس كورونا وآثاره النفسية والإنسانية وكيفية مواجهته والالتزام بكافة المعايير وإجراءات الوقاية.كما أعربت ايمان العاصى عن أمنياتها بالسلامة لمصر وشفاء كافة المصابين، مؤكدة أنها بحكم تجربتها فإنها تطالب الجميع بعدم الإحباط أو الشعور بالخوف في حال تعرضهم للإصابة خاصة أن الحالة المعنوية الجيدة تساعد في تسريع عملية التعافي من فيروس «كورونا».