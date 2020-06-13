رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 13 يونيو 2020 الموافق 21 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

النجمة إيمان العاصي توجه رسالة شكر لكل من ساندها فى «محنة كورونا»

السبت 13/يونيو/2020 - 11:55 ص
إيمان العاصي
إيمان العاصي
طباعة
◄«أميرة الدراما» تؤكد أنها تمارس حياتها بشكل طبيعى ومستعدة للتبرع بالبلازما للمصابين بالفيروس

وجهت النجمة إيمان العاصي رسالة شكر عبر مواقع التواصل الاجتماعى لجميع من وقف الى جوارها وساندها أثناء محنة إصابتها بفيروس كورونا وبخاصة فناني مصر واعلاميها مشيرة إلى أن أزمتها الأخيرة إثر إصابتها بفيروس كورونا، وتعافيها منه كشفت لها جانبًا مهمًا فى حياتها وهو حب الناس لها.

وأضافت أميرة الدراما: "أن مشاعر الأخوة والمحبة التي غمرتني فور الإعلان عن إصابتى وشفائى من فيروس كورونا اسعدتنى بشدة، لما وجدته من دعم ومساندة من زملائى فى الوسط الفنى ومن الإعلاميين ومن عدد كبير من المصريين والعرب، وكنا ندعم بعضنا البعض على المستوى النفسي بشكل مستمر".
 
وأشارت العاصى فى رسالتها التى وجهتها لزملائها فى الوسط الفنى الى أن هذا ليس بجديد على الفنانين، الذين يقفون دائمًا بجانب من يمر بأي ظرف صعب، قائلة " انتم السند لبعضكم البعض".

وطمأنت "أميرة الدراما" جمهورها بأنها عادت بالفعل إلى ممارسة حياتها بشكل طبيعى والتقت مع ابنتها وعائلتها مع الالتزام التام بكل معايير الوقاية، وأكدت على أنها مستعدة للتبرع ببلازما الدم الخاصة بها لأى مصاب بفيروس كورونا قائلة: "حتى اكون سببًا فى شفاء مرضى كورونا"، معربة عن أملها فى أن المتعافين من فيروس «كورونا» لا يجب معاملتهم بطريقة تحمل نبذ أو خوف، خاصة أنهم يمثلون فائدة كبيرة للمصابين بالفيروس، بسبب قدرتهم على التبرع ببلازما الدم التي تساعد في علاج المرضى بمستشفيات العزل.

وأوضحت انها تتطلع الى تقديم عمل فنى عن فيروس كورونا وآثاره النفسية والإنسانية وكيفية مواجهته والالتزام بكافة المعايير وإجراءات الوقاية.

كما أعربت ايمان العاصى عن أمنياتها بالسلامة لمصر وشفاء كافة المصابين، مؤكدة أنها بحكم تجربتها فإنها تطالب الجميع بعدم الإحباط أو الشعور بالخوف في حال تعرضهم للإصابة خاصة أن الحالة المعنوية الجيدة تساعد في تسريع عملية التعافي من فيروس «كورونا».

موضوعات متعلقة

ظهور نتيجة التحليل الثاني لـ«رجاء الجداوي»

الصحة: 45 وفاة و1577 إصابة جديدة بكورونا

إصابة 9 في «الباقيات الصالحات» بكورونا.. و«القباج» توجه بدعم الدار

أسعار بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الجمعة 12 يونيو 2020

الصور

image description

خطوبة الإعلامى عامر طاهر وسلمى مجدى

image description

«الدستور» تستعيد ذكريات «اغتيال فودة».. هنا «قصف الإرهاب القلم» (صور)

image description

الشافعى.. أكبر متسابق ماراثون فى مصر (صور)

image description

تعايش المواطنين فى سوق الخضار بالكمامة الطبية

image description

خسوف القمر

الأكثر قراءة

«بشرى سارة».. «الصحة»: الإعلان عن علاج كورونا خلال أسابيع

أول تعليق من رئيس تحرير مجلة «روزاليوسف» عن الاتهام بـ«الإساءة للكنيسة»

تبديل جثتين لمتوفيين بكورونا في الغربية.. واكتشاف الكارثة «على المقابر»

وزير الإسكان يُصدر 22 قرارًا إداريًا لإزالة مخالفات بالمدن الجديدة

إنفوجراف

image description

قصة شيري هانم المتهمة بنشر فيديوهات مخلة بالآداب (انفوجراف)

image description

5 لوائح تنظم ساحات انتظار السيارات في القانون الجديد (انفوجراف)

image description

خطة التعايش.. الحياة تعود إلى طبيعتها (إنفوجراف)

image description

النائب العام يتصدى لجرائم البناء (انفوجراف)

أيام زمان

اشتهر بشيبوب.. رحلة سعيد أبو بكر من بائع للثلج للموت في الجو

"نجيب كان يشرب القهوة حسب الوقت".. أسرار علاقة درويش بمحفوظ وإدريس

حياة الحيني.. طلبها فاروق حسني للزواج ففضلت أن تكون لمحمود درويش

مأساة مريم فخر الدين.. قال لها فهد بلان: "صرماية وقلعناها".. وابنتها: "أنا هختار عريسك"

نجم الساعة

اشتهر بشيبوب.. رحلة سعيد أبو بكر من بائع للثلج للموت في الجو

الصحة

سر منع الكمامات إصابة عشرات الآلاف بكورونا

نصيحة «الصحة السعودية» لمخالطي المصابين بكورونا

أطباء ألمانيا يطالبون بتحسين الاحتياطات لمواجهة الأزمات الصحية

نوع توابل يحميك من الموت المبكر

منوعات

مركز دبي العالمي يعود لحياته الطبيعية رغم جائحة كورونا

قطاع الطيران بألمانيا يشكو تباطؤ حركة النقل الجوي

دراسة: العيش قرب آبار النفط يزيد احتمالية الولادة المبكرة

دراسة: أدوية ضغط الدم لا تزيد مخاطر الإصابة بكورونا

مقالات الرأي
ماجد حبته
شرطنا الوحيد للحوار مع تركيا
حسين عثمان
الثانوية العامة دفعة «كورونا»
د.كريمة الحفناوى
ميليشيات أردوغان فى ليبيا
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ عبدالرحمن الشربينى.. رجل التواضع والزُهد
المزيد

الثقافة

«عبدالدايم» ترأس اجتماع «الأعلى للثقافة» للتصويت على جوائز الدولة

سعيد شيمي يحكي قصة صورة الطفل الشقي

وزيرة الثقافة عن حسين العزبى: فقدنا ساحر الصورة المسرحية

«الإنتاج الثقافي» ينعى الفنان حسين العزبي