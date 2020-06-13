أفغانستان تسجل 557 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة صحة أفغانستان، اليوم، تسجيل 557 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 2410 حالات.وذكرت الوزارة، وفقا لقناة "طلوع" الأفغانية، أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس ارتفعت إلى 451 حالة، عقب تسجيل خمس حالات وفاة جديدة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.