1006 إصابات جديدة بكورونا في عمان

أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم، تسجيل 1006 إصابات جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد - ١٩)، منها 435 لعمانيين، وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة 22077، بالإضافة إلى 99 وفاة، فيما تعافت 7530 حالة.وأشارت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية إلى أن إجمالي الفحوصات التي أجريت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 3135.