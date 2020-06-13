جولة رئيس الوزراء في أحد المصانع بأكتوبر (فيديو)

نشر هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقطع فيديو لجولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لأحد المصانع في مدينة 6 أكتوبر.وعلق يونس خلال الفيديو: "النهارده رئيس الوزراء في مصنع بـ 6 أكتوبر يتبع شركة سيموتومو العالمية، وبيعمل الضفاير الإلكترونية للسيارات، اللي بتتصنع في مصر في كذا مصنع عندهم 7 مصانع في بورسعيد، و6 أكتوبر وخلافه وبتتصدر للدول المختلفة، رئيس الوزراء بين شبابنا اللي زي الورد شغالين، وواخدين الإجراءات الاحترازية كاملة الكمامة والجوانتي، وفيه فواصل بين كل حد شغال والتاني".