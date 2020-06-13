سلبية تحاليل مسعف مطروح

قال الدكتور محمد سعدية مدير هيئة الإسعاف المصرية بمطروح، إنه أثبتت الفحوصات الخاصة بالمسعف محمد الشناوي عدم إصابته بفيروس كورونا المستجد.وأوضح مدير هيئة الإسعاف المصرية بمطروح، في تصريحات خاصة للدستور، أن المسعف كان يعاني من نزلة برد وارتفاع في درجة الحرارة، وعلى الفور تم نقله بسيارة إسعاف مجهزة إلى مستشفى حميات مطروح لإجراء الفحوصات والمسحة له.وأضاف أن أثبتت نتائج التحاليل عدم إصابة المسعف بفيروس كورونا المستجد، مؤكدا أنه يتم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية قبل تعامل مسعفي مطروح مع حالات الإصابة بكورونا، وذلك بناء على توجيهات الدكتور محمد جاد رئيس هيئة الإسعاف المصرية.وأكد أنه بعد نقل حالات فيروس كورونا يتم تعقيم وتطهير سيارات الإسعاف من الداخل والخارج بالكلور المخفف طبقا للمواصفات التي وضعتها وزارة الصحة المصرية، وذلك لحماية رجال الإسعاف من احتمالية إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.