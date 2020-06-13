رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 13 يونيو 2020 الموافق 21 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

سلبية تحاليل مسعف مطروح

السبت 13/يونيو/2020 - 11:36 ص
المسعف محمد الشناوي
المسعف محمد الشناوي
ياسمين شعيب
طباعة
قال الدكتور محمد سعدية مدير هيئة الإسعاف المصرية بمطروح، إنه أثبتت الفحوصات الخاصة بالمسعف محمد الشناوي عدم إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح مدير هيئة الإسعاف المصرية بمطروح، في تصريحات خاصة للدستور، أن المسعف كان يعاني من نزلة برد وارتفاع في درجة الحرارة، وعلى الفور تم نقله بسيارة إسعاف مجهزة إلى مستشفى حميات مطروح لإجراء الفحوصات والمسحة له.

وأضاف أن أثبتت نتائج التحاليل عدم إصابة المسعف بفيروس كورونا المستجد، مؤكدا أنه يتم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية قبل تعامل مسعفي مطروح مع حالات الإصابة بكورونا، وذلك بناء على توجيهات الدكتور محمد جاد رئيس هيئة الإسعاف المصرية.

وأكد أنه بعد نقل حالات فيروس كورونا يتم تعقيم وتطهير سيارات الإسعاف من الداخل والخارج بالكلور المخفف طبقا للمواصفات التي وضعتها وزارة الصحة المصرية، وذلك لحماية رجال الإسعاف من احتمالية إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

موضوعات متعلقة

تفاصيل علاج مصابي كورونا بالأفيجان وهيدروكسي كلوروكوين

أسعار بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الجمعة 12 يونيو 2020

«بشرى سارة».. «الصحة»: الإعلان عن علاج كورونا خلال أسابيع

سر تعقيم عربة القطار رقم 15 بمحطة كفرالزيات

الصور

image description

خطوبة الإعلامى عامر طاهر وسلمى مجدى

image description

«الدستور» تستعيد ذكريات «اغتيال فودة».. هنا «قصف الإرهاب القلم» (صور)

image description

الشافعى.. أكبر متسابق ماراثون فى مصر (صور)

image description

تعايش المواطنين فى سوق الخضار بالكمامة الطبية

image description

خسوف القمر

الأكثر قراءة

«بشرى سارة».. «الصحة»: الإعلان عن علاج كورونا خلال أسابيع

أول تعليق من رئيس تحرير مجلة «روزاليوسف» عن الاتهام بـ«الإساءة للكنيسة»

تبديل جثتين لمتوفيين بكورونا في الغربية.. واكتشاف الكارثة «على المقابر»

وزير الإسكان يُصدر 22 قرارًا إداريًا لإزالة مخالفات بالمدن الجديدة

إنفوجراف

image description

قصة شيري هانم المتهمة بنشر فيديوهات مخلة بالآداب (انفوجراف)

image description

5 لوائح تنظم ساحات انتظار السيارات في القانون الجديد (انفوجراف)

image description

خطة التعايش.. الحياة تعود إلى طبيعتها (إنفوجراف)

image description

النائب العام يتصدى لجرائم البناء (انفوجراف)

أيام زمان

اشتهر بشيبوب.. رحلة سعيد أبو بكر من بائع للثلج للموت في الجو

"نجيب كان يشرب القهوة حسب الوقت".. أسرار علاقة درويش بمحفوظ وإدريس

حياة الحيني.. طلبها فاروق حسني للزواج ففضلت أن تكون لمحمود درويش

مأساة مريم فخر الدين.. قال لها فهد بلان: "صرماية وقلعناها".. وابنتها: "أنا هختار عريسك"

نجم الساعة

اشتهر بشيبوب.. رحلة سعيد أبو بكر من بائع للثلج للموت في الجو

الصحة

سر منع الكمامات إصابة عشرات الآلاف بكورونا

نصيحة «الصحة السعودية» لمخالطي المصابين بكورونا

أطباء ألمانيا يطالبون بتحسين الاحتياطات لمواجهة الأزمات الصحية

نوع توابل يحميك من الموت المبكر

منوعات

مركز دبي العالمي يعود لحياته الطبيعية رغم جائحة كورونا

قطاع الطيران بألمانيا يشكو تباطؤ حركة النقل الجوي

دراسة: العيش قرب آبار النفط يزيد احتمالية الولادة المبكرة

دراسة: أدوية ضغط الدم لا تزيد مخاطر الإصابة بكورونا

مقالات الرأي
ماجد حبته
شرطنا الوحيد للحوار مع تركيا
حسين عثمان
الثانوية العامة دفعة «كورونا»
د.كريمة الحفناوى
ميليشيات أردوغان فى ليبيا
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ عبدالرحمن الشربينى.. رجل التواضع والزُهد
المزيد

الثقافة

«عبدالدايم» ترأس اجتماع «الأعلى للثقافة» للتصويت على جوائز الدولة

سعيد شيمي يحكي قصة صورة الطفل الشقي

وزيرة الثقافة عن حسين العزبى: فقدنا ساحر الصورة المسرحية

«الإنتاج الثقافي» ينعى الفنان حسين العزبي