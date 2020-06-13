غرق موظف في نهر النيل بسوهاج بعد انزلاق قدميه

لقي موظف مصرعه غرقًا، اليوم السبت، في نهر النيل بسوهاج، خلال جلوسه على الشاطئ، وجرى نقل الجثة للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من قسم شرطة ثان سوهاج، بغرق شخص بنهر النيل أسفل كوبري أخميم دائرة القسم.تبين غرق "محمد. ح"، 29 عامًا، موظف، ويقيم بناحية الحواويش دائرة مركز أخميم.جرى انتشال الجثة، وقرر والده أنه أثناء جلوس نجله على حافة النهر انزلقت قدمه وسقط به ما أدى لغرقه ووفاته، ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك.وأفاد مفتش الصحة بأن سبب الوفاة "إسفكسيا الغرق"، ولا توجد شبهة جنائية، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك.حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.