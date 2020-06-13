6 رحلات بين مصر وألمانيا الشهر الجاري بشروط

أعلن اليوم مكتب مصر للطيران في العاصمة الألمانية، برلين عن تنظيم عدد من الرحلات بين المدن الألمانية والقاهرة، خلال الشهر الجاري.وتم الإعلان عن رحلتين بين القاهرة وفرانكفورت رقم (MS 785786) يومي 17 و19 يونيو، ورحلتين بين القاهرة وميونيخ (MS 787788) يوم 15 يونيو، بالإضافة إلى القاهرة وبرلين (MS 731732) يومي 16 و27 يونيو.وسيتم فقط قبول الركاب من حاملي جوازات السفر المصرية، والجنسيات الأخرى من حاملي الإقامة بجمهورية مصر العربية، أو حاملي جنسيات اخري مع وجود رقم قومي ساري.