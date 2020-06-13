«المجلس القومي» يرصد صورة المرأة في مسلسلات رمضان 2020

قام المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي ومن خلال لجنة الإعلام برئاسة الدكتورة سوزان القليني، برصد الأعمال التليفزيونية المقدمة في شهر رمضان للخروج بمؤشرات حول صورة المرأة في الإنتاج الإعلامي لرمضان 2020، بالإضافة إلي قيام لجنة الإعاقة بالمجلس برئاسة الدكتورة هبة هجرس برصد صورة المرأة المعاقة.وأشارت الدكتورة سوزان القليني، إلى أن لجنة الإعلام قامت بتشكيل فرق بحثية مكونة من 270 طالبا وطالبة من طلاب بكلية الآداب جامعة عين شمس، وقامت برصد 26 مسلسلا بالإضافة للإعلانات والبرامج، بالإضافة إلى الوقوف على ما تناولته الصحف حول المسلسلات وموقف النقاد والمجتمع المحيط من الأعمال الرمضانية المعروضة لهذا العام ومراعاة مؤشرات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فيما يخص صورة المرأة وتوافق الأعمال مع الكود الإعلامي الصادر عن لجنة الاعلام بالمجلس القومي للمرأة في 2018.وأكدت أن الرصد اعتمد علي معايير المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والكود الإعلامي للمرأة الصادر عن لجنة الإعلام بالمجلس.