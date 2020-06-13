في خدمتك.. إرشادات «الصحة» لارتداء الكمامة في العمل
السبت 13/يونيو/2020 - 11:29 ص
مرام سعيدطباعة
نشرت وزارة الصحة والسكان المصرية، بعض الإرشادات المهمة للمواطنين، وذلك من خلال طرق ارتداء الكمامة في العمل تجنبا للإصابة بفيروس كورونا.
إرشادات ارتداء الكمامة في العمل:
- فيروس كورونا ينتقل من خلال القطرات (الرذاذ).
- قناع الأنف والفم يقلل فرصة نقل العدوى والإصابة بها.
- في الحيز العام وفي مكان العمل يجب ارتداء كمامة الفم والأنف ولا حاجة لذلك في المنزل.
- من المهم أن تكون الكمامة ملاصقة للفم والأنف.
تذكر جيدا:
تحقق من أن الكمامة لا تسبب صعوبات في التنفس وخاصة لدى مصابي الأمراض القلبية أو الرئوية.
- الكمامة التالفة لا تحميك.
- احرص على غسل اليدين بعد ملامسة الكمامة لتجنب نقل الفيروس.
إرشادات ارتداء الكمامة في العمل:
- فيروس كورونا ينتقل من خلال القطرات (الرذاذ).
- قناع الأنف والفم يقلل فرصة نقل العدوى والإصابة بها.
- في الحيز العام وفي مكان العمل يجب ارتداء كمامة الفم والأنف ولا حاجة لذلك في المنزل.
- من المهم أن تكون الكمامة ملاصقة للفم والأنف.
تذكر جيدا:
تحقق من أن الكمامة لا تسبب صعوبات في التنفس وخاصة لدى مصابي الأمراض القلبية أو الرئوية.
- الكمامة التالفة لا تحميك.
- احرص على غسل اليدين بعد ملامسة الكمامة لتجنب نقل الفيروس.