في خدمتك.. إرشادات «الصحة» لارتداء الكمامة في العمل

إرشادات ارتداء الكمامة في العمل:



نشرت وزارة الصحة والسكان المصرية، بعض الإرشادات المهمة للمواطنين، وذلك من خلال طرق ارتداء الكمامة في العمل تجنبا للإصابة بفيروس كورونا.- فيروس كورونا ينتقل من خلال القطرات (الرذاذ).- قناع الأنف والفم يقلل فرصة نقل العدوى والإصابة بها.- في الحيز العام وفي مكان العمل يجب ارتداء كمامة الفم والأنف ولا حاجة لذلك في المنزل.- من المهم أن تكون الكمامة ملاصقة للفم والأنف.تذكر جيدا:تحقق من أن الكمامة لا تسبب صعوبات في التنفس وخاصة لدى مصابي الأمراض القلبية أو الرئوية.- الكمامة التالفة لا تحميك.- احرص على غسل اليدين بعد ملامسة الكمامة لتجنب نقل الفيروس.