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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«البيئة» تتابع التخلص من نفايات مستشفى ميداني لمصابي كورونا تحت التجهيز

السبت 13/يونيو/2020 - 11:27 ص
الدكتورة ياسمين فؤاد
الدكتورة ياسمين فؤاد
أريج الجيار
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وجهت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، فريق عمل برئاسة الدكتورة إيناس أبوطالب، رئيس جهاز شئون البيئة، بسرعة التوجه معاينة مستشفى ميداني تحت التجهيز يتبع «عين الشمس التخصصي» المخصص لعلاج مصابي فيروس كورونا المستجد، لمراجعة المعايير البيئية.

وأكد فريق العمل، خلال جولة المعاينة، وفق بيان، على مراعاة عدد من الاشتراطات البيئية اللازمة لممارسة نشاط المستشفى، منها كيفية التخلص الآمن من المخلفات الطبية والفصل من المنبع بناءا على توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بضرورة تعريف المختصين بالموقع الإلكتروني الخاص بالمخلفات الخطرة لتوعية العاملين بالمنظومة الطبية بالتخلص الآمن ومسار عمل المنظومة أولا بأول وتقديم النصح والإرشاد لهم.

وأوضحت وزيرة البيئة، أنه تم التأكيد على عمل خطة الطوارئ وسلامة البيئة الداخلية والتأكد من اتباع جميع مراحل معالجة المخلفات السائلة ونواتج عمليات التشغيل والتعقيم قبل الصرف النهائي على الشبكة العمومية، إضافة إلى تسجيل كميات المخلفات الخطرة الناتجة من التشغيل مع وضع آلية للتخزين والنقل وطرق التخلص الآمن منها.

من جهتها، أشادت الدكتورة إيناس أبوطالب، بمجهودات المنظومة الطبية في ما تقدمه من مجهودات لرعاية صحة المواطنين والدور الإيجابي لهم في إدارة الأزمة الحالية.

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