عزل قها تجري ثاني عملية ولادة قيصرية لمريضة كورونا بالقليوبية
السبت 13/يونيو/2020 - 11:26 ص
كتب صلاح حسنىطباعة
أعلن مستشفى قها "مقر الحجر الصحي" لمصابي فيروس كورونا الليلة إجراء ثاني عملية ولادة قيصرية لمريضة بفيروس كورونا واستقرار حالة الجنين والأم.
وقد استقبلت المستشفى الأم وتدعي إيمان مصطفى 30 عاما مقيمة بمدينة فاقوس بمحافظة الشرقية، ولم تمكث بالعناية المركزة سوى ساعتين وعانت من ألام الولادة.
وقالت الدكتور أسماء عربي رئيس الفريق الطبي السادس، بمستشفى قها للعزل أن 4 حالات قد غادروا المستشفى اليوم الجمعة ليرتفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 264 متعافيا غادروا المستشفى بعد شفائهم منذ بدء الجائحة وحتى اليوم.
وأضافت الدكتورة أسماء أن المتعافين هم الدكتورة ميادة أخصائي مكافحة العدوى و3 ممرضات "زينب ع" بمستشفى بهتيم، وفتحية بدر، ووائل توفيق واللذين خرجا للعزل المنزلي.
أشارت الدكتورة أسماء إلى أن الفريق الطبى أسرة واحدة ويعاملون المرضى من هذا المنطق، وأن عدد المتعافين من فيروس كورونا بالمستشفى ارتفع بسبب الحالة النفسية الجيدة التى تساهم فى رفع معدلات الشفاء.
موضحة أن الطاقم الطبي والعاملون بمستشفى الحجر الصحى بقها، يواصلون الليل والنهار في تقديم الخدمات الطبية للمرضى المصابون بفيروس كورونا المستجد بكل رضا وسعادة من أجل مواجهة الفيروس وتعافى جميع المصابين.
وقد استقبلت المستشفى الأم وتدعي إيمان مصطفى 30 عاما مقيمة بمدينة فاقوس بمحافظة الشرقية، ولم تمكث بالعناية المركزة سوى ساعتين وعانت من ألام الولادة.
وقالت الدكتور أسماء عربي رئيس الفريق الطبي السادس، بمستشفى قها للعزل أن 4 حالات قد غادروا المستشفى اليوم الجمعة ليرتفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 264 متعافيا غادروا المستشفى بعد شفائهم منذ بدء الجائحة وحتى اليوم.
وأضافت الدكتورة أسماء أن المتعافين هم الدكتورة ميادة أخصائي مكافحة العدوى و3 ممرضات "زينب ع" بمستشفى بهتيم، وفتحية بدر، ووائل توفيق واللذين خرجا للعزل المنزلي.
أشارت الدكتورة أسماء إلى أن الفريق الطبى أسرة واحدة ويعاملون المرضى من هذا المنطق، وأن عدد المتعافين من فيروس كورونا بالمستشفى ارتفع بسبب الحالة النفسية الجيدة التى تساهم فى رفع معدلات الشفاء.
موضحة أن الطاقم الطبي والعاملون بمستشفى الحجر الصحى بقها، يواصلون الليل والنهار في تقديم الخدمات الطبية للمرضى المصابون بفيروس كورونا المستجد بكل رضا وسعادة من أجل مواجهة الفيروس وتعافى جميع المصابين.