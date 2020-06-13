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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

عزل قها تجري ثاني عملية ولادة قيصرية لمريضة كورونا بالقليوبية

السبت 13/يونيو/2020 - 11:26 ص
عزل قها
عزل قها
كتب صلاح حسنى
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أعلن مستشفى قها "مقر الحجر الصحي" لمصابي فيروس كورونا الليلة إجراء ثاني عملية ولادة قيصرية لمريضة بفيروس كورونا واستقرار حالة الجنين والأم.

وقد استقبلت المستشفى الأم وتدعي إيمان مصطفى 30 عاما مقيمة بمدينة فاقوس بمحافظة الشرقية، ولم تمكث بالعناية المركزة سوى ساعتين وعانت من ألام الولادة.

وقالت الدكتور أسماء عربي رئيس الفريق الطبي السادس، بمستشفى قها للعزل أن 4 حالات قد غادروا المستشفى اليوم الجمعة ليرتفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 264 متعافيا غادروا المستشفى بعد شفائهم منذ بدء الجائحة وحتى اليوم.

وأضافت الدكتورة أسماء أن المتعافين هم الدكتورة ميادة أخصائي مكافحة العدوى و3 ممرضات "زينب ع" بمستشفى بهتيم، وفتحية بدر، ووائل توفيق واللذين خرجا للعزل المنزلي.

أشارت الدكتورة أسماء إلى أن الفريق الطبى أسرة واحدة ويعاملون المرضى من هذا المنطق، وأن عدد المتعافين من فيروس كورونا بالمستشفى ارتفع بسبب الحالة النفسية الجيدة التى تساهم فى رفع معدلات الشفاء.

موضحة أن الطاقم الطبي والعاملون بمستشفى الحجر الصحى بقها، يواصلون الليل والنهار في تقديم الخدمات الطبية للمرضى المصابون بفيروس كورونا المستجد بكل رضا وسعادة من أجل مواجهة الفيروس وتعافى جميع المصابين.

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