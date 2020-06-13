فتح باب القبول بمدرسة الصم وضعاف السمع بالغربية

أعلنت مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بقرية الدلجمون بمركز كفرالزيات، والتابعة لإشراف التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية، برئاسة المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم اليوم السبت، عن فتح باب القبول للالتحاق بفصول رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بالمدرسة.وأشارت المدرسة، إلى أن شروط التقدم يحب أن تكون السن 4 سنوات فى أول أكتوبر المقبل بالنسبة لرياض الأطفال، وأن تكون السن 6 سنوات فى أول أكتوبر المقبل بالنسبة للصف الابتدائي.وأضافت، أن الشروط تشمل أيضا اختبار ذكاء لايقل عن 75% ومقايس سمع، وإحضار صورة شهادة الميلاد، وأن المدرسة تعمل بنظام الداخلى "المبيت" بتوفير إعاشة كاملة للطلاب.