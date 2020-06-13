استمرار أعمال التجميل وقص وتقليم الأشجار بمركز الداخلة

نفذ مركز ومدينة الداخلة صباح اليوم حملة نظافة كبرى بحي الجناين بمدينة موط، بناء على توجيهات اللواء محمد الفحام رئيس مركز ومدينة الداخلة بالاستمرار في أعمال التجميل والتقليم وإزالة المخلفات.وأكد أيمن محمد حسين رئيس الحي، أن أعمال الحملة شملت إزالة الأتربة وإزالة مخلفات البناء والإشغالات وقص وتقليم الأشجار وإزالة الحشائش بين العمارات بمعدات مركز الداخلة.وذلك بمشاركة قسم النظافة وبتعليمات صبرى نصر مساعد رئيس المركز، والمهندس ياسر حسن جهاز شئون البيئة بالمحافظة، وبمتابعة حسين الكيلاني، محمد سيد العلاقات العامة بالمركزوأكد اللواء محمد الفحام رئيس مركز ومدينة الداخلة، على استمرار حملات النظافة وتحسين البيئة مستمرة لاظهار المدينة بالمظهر الحضارى اللائق وتيسير حركة المرور.