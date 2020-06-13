إزالة 6 حالات تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة

شدد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، على تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.وأسفرت حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية التى نفذتها الوحدات المحلية لمراكز "أبو المطامير - شبراخيت"، عن إزالة 6 حالات تعد على مساحة 750 م2 عبارة عن: إزالة حالة تعد بالبناء علي الأرض الزراعية بمساحة 600 متر بقرية الناصر بأبو المطامير، وإزالة عدد 5 حالات تعد مساحة 150 متر مربع على أملاك النيل بناحية محلتصا بشبراخيت عباره عن سور وحجرات بالطوب الابيض.وطالب محافظ البحيرة المواطنين بعدم استغلال الظروف والوضع الراهن والجهود التى تقوم بها المحافظة لمحاربة انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أنه سيتم الضرب بيد من حديد لكل من يحاول التعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لردع المخالفين.