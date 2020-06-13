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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الإياتا تقدم للمسافرين خريطة تفاعلية لـ«كورونا» لمواكبة الوضع

السبت 13/يونيو/2020 - 10:10 ص
الإياتا
الإياتا
فاتن غلاب
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قدم الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) خريطة عالمية تفاعلية مجانية عبر الإنترنت لتزويد المسافرين بأحدث أنظمة إدخال COVID-19 حسب البلد.

وتعتمد الخريطة على قاعدة بيانات Timata لقاعدة بيانات IATA والتي تحتوي على معلومات شاملة عن الوثائق المطلوبة للسفر الدولي، لمواكبة الوضع الديناميكي فيما يتعلق بـ COVID-19، حيث يتم تحديث Timatic أكثر من 200 مرة في اليوم لتوفير قيود سفر دقيقة خاصة بالوباء الحالي، بناءً على جنسية الشخص وبلد إقامته.

وقال آنيش تشاند، مساعد مدير Timatic، إنه في الوقت التي تستعد فيةً الدول لعودة صناعة الطيران لإعادة التشغيل بأمان سيحتاج المسافرون إلى معرفة حدود البلدان المفتوحة والقيود الصحية القائمة، ويمكن أن يعتمد المسافرون على Timatic للحصول على معلومات شاملة ودقيقة عن السفر أثناء الوباء.

وفي استطلاع حديث أجرته IATA بشأن المخاوف التي تساور الناس حول السفر الجوي بعد الأزمة، قال أكثر من 80٪ من المسافرين إنهم قلقون بشأن قيود الحجر الصحي المحتملة كما هم حول التقاط الفيروس أثناء السفر. مع عدم اليقين والقيود الصحية المتغيرة بسرعة من بلد إلى آخر خلال الوباء، فإن هذا المورد الجديد لتخطيط السفر هو في الوقت المناسب ومهم.

وأضاف نحن ندعم المبادئ التوجيهية لمنظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) لتنسيق التدابير للحفاظ على سلامة الأشخاص أثناء السفر وتوفير الثقة لفتح الحدود دون تدابير الحجر الصحي، سيكون هذا العرض الزمني أداة حيوية للمسافرين الذين يحتاجون إلى سهولة الوصول إلى معلومات دقيقة حول متطلبات الدخول.

ويمكن الاطلاع على خريطة العالم التفاعلية COVID-19 من IATA، كما تم إطلاق خدمة Timatic COVID-19 Alerts هذا الأسبوع لتزويد المشتركين بإخطارات في الوقت الحقيقي لجميع تحديثات السفر المتعلقة بالوباء.

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