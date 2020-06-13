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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

باحث فى شئون آسيا: اللحوم المستوردة من الصين قد تعيد كورونا

السبت 13/يونيو/2020 - 10:09 ص
اللحوم المستوردة
اللحوم المستوردة
هدير شعراوي
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قال الدكتور جاد رعد، الباحث فى الشئون الآسيوية، إنه منذ ساعات قامت الصين بإغلاق سوق مخصصة للثمار البحرية وسوق آخر للحوم بسبب ارتفاع عدد حالات الإصابة بكورونا بها مرة أخرى، مشيرا إلى أن هناك مراسلا بصحيفة فى الصين نشر هوية اثنين من المصابين تبين أنهما تربطهما علاقة قرابة ويعملان معا فى أحد المراكز البحثية.

وأضاف رعد، خلال مداخلة هاتفية علي فضائية "إكسترا نيوز"، أنه بمجرد أن تكون الإصابتان مرتبطين بنفس مكان العمل وبصورة عائلية فإن هذا يطور انتشار العدوى أكثر وبقوة، حيث إنه لو كان شخص واحد فقط هناك وتعرض للعدوى لكان بالإمكان حصرها أكثر.

وأكد أن الصين عليها التشديد فى منظومة الرقابة، متابعا أن رفع الكمامات نهائيا والتهاون فى الأساليب الوقائية سيتسبب في ارتفاع الإصابات، حيث تم إيقاف العديد من الأنشطة والمدارس والتجمعات الأساسية في بكين مثل دور السينما، ولكن فى ووهان الجامعات تفتح جميعها يوم الإثنين.

وأشار إلى أن اللحوم المستوردة من الأبقار والأسماك ربما تكون مصدرا لانتشار الفيروس، وتقوم الصين بالتشديد فى الرقابة على تلك المنتجات المستوردة، مضيفا  أنها تعيد فرض الحجر على أحياء فى بكين مرة أخرى.

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