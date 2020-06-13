فيديو يرصد جهود شرطة التموين في المحافظات

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على قناة مصر الأولى، اليوم السبت، تقريرًا يرصد جهود الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة في مختلف المحافظات في ضبط العديد من القضايا.وأشار التقرير إلى تصدي الدولة المصرية لاستغلال البعض لأزمة فيروس كورونا في غش السلع أو حجبها عن التداول في الأسواق، حيث تتواصل الحملات الأمنية التي تشنها الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع فروعها الجغرافية.ونجحت الإدارة في ضبط 2 طن من الأسماك المجمدة مجهولة المصدر، داخل ثلاجة غير مرخصة لحفظ الأسماك بمحافظة الشرقية، كما تمكنت من ضبط 2 طن أرز ودقيق و1200 زجاجة زيت طعام مجهولي المصدر.وفي القاهرة، تم ضبط ثلاجة غير مرخصة بها 8 أطنان دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك قبل أن يتمكن المسئول عنها من طرحها للبيع في المحافظات، مما يضر بصحة المواطنين.