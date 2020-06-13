رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 13 يونيو 2020 الموافق 21 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الفلاحين» تكشف أسباب انهيار أسعار البطاطس

السبت 13/يونيو/2020 - 10:00 ص
أسعار البطاطس
أسعار البطاطس
عبدالناصرمحمد
طباعة
قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، إن أسعار البطاطس شهدت انخفاضا ملحوظا هذه الأيام ليتراوح سعر كيلو البطاطس بين 1.5 إلى 2.5 جنيه، لافتا إلى أن تراجعها لأقل من سعر التكلفة الذي يتراوح بين 2 إلى 3 جنيهات، يؤدي لخسائر فادحه للمزارعين تتراوح ما بين 10 إلى 30 ألف جنيه للفدان الواحد حسب نوع الأرض ومقدار التكلفة، وتنذر بعزوف الفلاحين عن زراعة البطاطس الموسم المقبل، والذي يؤدي حتما إلى ارتفاع الأسعار وإشاعة جو من عدم الاستقرار.

وكشف أبوصدام، في بيان اليوم، أن أسباب تدني أسعار البطاطس ترجع إلى وفرة المعروض مع قلة الطلب، والوفرة نتيجه طبيعيه لزيادة المساحات المنزرعة وتقارب مواسم زراعة البطاطس وجودة المحصول، مع تقلص الاستهلاك المحلي نتيجة إغلاق المطاعم والمدارس والفنادق وضعف إنتاج مصانع "الشيبسي"، موضحا أنه رغم أن صادراتها أعلى من مثيلتها في نفس التوقيت من العام الماضي، حيث تم تصدير نحو 646.512 ألف طن طبقا لوزارة الزراعة حتى بداية الشهر الجاري، مقارنة بـ687.842 ألف طن العام الماضي، إلا أن العائد منها منخفض لتراجع قيمة معظم العملات المحلية للدول المستوردة للبطاطس المصرية، وارتفاع تكاليف التصدير وصعوبتها في ظل الإجراءات التي اتخذتها معظم الدول لمنع تفشي وباء كورونا.

وأوضح، أن البطاطس في مصر تزرع طوال أيام العام في ثلاث عروات أساسية، الشتوية وتزرع في شهري أكتوبر ونوفمبر، و"المحيرة" وتزرع في أغسطس وسبتمبر، بتقاوي كسر محلية من العروة الحالية "الصيفية"، والتي تزرع بتقاوي مستوردة في ديسمبر ويناير وفبراير، إلى أن تداخل العروات في بعضها لتغير المناخ من منطقة إلى أخري، وفر البطاطس طوال العام، فضلا عن استيراد أصناف تقاوي ممتازة مع خبرة المزارعين والتوعية المستمرة من المختصين واعتدال المناخ، ما قلل فرص انتشار الأمراض وزاد الإنتاجية.

وأكد أبوصدام أنه بات من الضروري إيجاد وسيلة لتعويض الفلاحين عن الخسائر المتلاحقة والتي لا دخل لهم بها وحتمية التزام الحكومة بشراء أو تسويق المحاصيل الاستيراتيجية، بتفعيل صندوق التكافل الزارعي وتطبيق قانون الزراعات التعاقدية.

موضوعات متعلقة

حميات إمبابة: وصلنا لذروة انتشار كورونا

«صحة السويس» تعلن تسجيل 30 إصابة جديدة بكورونا

إصابة 9 في «الباقيات الصالحات» بكورونا.. و«القباج» توجه بدعم الدار

تفاصيل علاج مصابي كورونا بالأفيجان وهيدروكسي كلوروكوين

الصور

image description

خطوبة الإعلامى عامر طاهر وسلمى مجدى

image description

«الدستور» تستعيد ذكريات «اغتيال فودة».. هنا «قصف الإرهاب القلم» (صور)

image description

الشافعى.. أكبر متسابق ماراثون فى مصر (صور)

image description

تعايش المواطنين فى سوق الخضار بالكمامة الطبية

image description

خسوف القمر

الأكثر قراءة

«بشرى سارة».. «الصحة»: الإعلان عن علاج كورونا خلال أسابيع

أول تعليق من رئيس تحرير مجلة «روزاليوسف» عن الاتهام بـ«الإساءة للكنيسة»

تبديل جثتين لمتوفيين بكورونا في الغربية.. واكتشاف الكارثة «على المقابر»

حميات إمبابة: وصلنا لذروة انتشار كورونا

إنفوجراف

image description

قصة شيري هانم المتهمة بنشر فيديوهات مخلة بالآداب (انفوجراف)

image description

5 لوائح تنظم ساحات انتظار السيارات في القانون الجديد (انفوجراف)

image description

خطة التعايش.. الحياة تعود إلى طبيعتها (إنفوجراف)

image description

النائب العام يتصدى لجرائم البناء (انفوجراف)

أيام زمان

اشتهر بشيبوب.. رحلة سعيد أبو بكر من بائع للثلج للموت في الجو

"نجيب كان يشرب القهوة حسب الوقت".. أسرار علاقة درويش بمحفوظ وإدريس

حياة الحيني.. طلبها فاروق حسني للزواج ففضلت أن تكون لمحمود درويش

مأساة مريم فخر الدين.. قال لها فهد بلان: "صرماية وقلعناها".. وابنتها: "أنا هختار عريسك"

نجم الساعة

اشتهر بشيبوب.. رحلة سعيد أبو بكر من بائع للثلج للموت في الجو

الصحة

نوع توابل يحميك من الموت المبكر

جدل حول «الموجة الثانية» لكورونا

دراسة: نزلات البرد تقي الإصابة بفيروس كورونا

اكتشاف أعراض جديدة لدى مصابين بكورونا

منوعات

دراسة: العيش قرب آبار النفط يزيد احتمالية الولادة المبكرة

دراسة: أدوية ضغط الدم لا تزيد مخاطر الإصابة بكورونا

ناسا تعين مديرة جديدة لمكتب رحلات الفضاء المأهولة

«يبقى القلق كما هو».. كيف تستعد أهلة هلال لامتحانات الثانوية العامة مع تفشي كورونا؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
شرطنا الوحيد للحوار مع تركيا
حسين عثمان
الثانوية العامة دفعة «كورونا»
د.كريمة الحفناوى
ميليشيات أردوغان فى ليبيا
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ عبدالرحمن الشربينى.. رجل التواضع والزُهد
المزيد

الثقافة

وزيرة الثقافة عن حسين العزبى: فقدنا ساحر الصورة المسرحية

«الإنتاج الثقافي» ينعى الفنان حسين العزبي

أستاذ علم الاجتماع: السادات طبّق بعض نظريات جنرال صيني في حرب 73

ناصر عبدالمنعم يطرح خارطة طريق لعودة النشاط المسرحي