«القوى العاملة»: 20 رحلة طيران اليوم لنقل 3153 عالقًا بالكويت

تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عاجلًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت، في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد، أوضح فيه أن مطار الكويت يشهد حركة مغادرة لنحو 34 رحلة طيران تحمل على متنها 5453 راكبا إلى 6 دول مصر، الهند، إثيوبيا، تركيا، إيران، وقطر، ويصل عدد الرحلات القادمة من الكويت إلى مصر 20 رحلة تقل 3153 عاملا من العالقين.وأوضح هيثم سعدالدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الرحلات الـ20 ستصل إلى 4 مطارات هي مطار القاهرة، الإسكندرية، أسيوط وسوهاج، مشيرا إلى أن التقرير الذي تلقاه الوزير من المستشار العمالي بالكويت أحمد إبراهيم، لفت فيه إلى أن الرحلة الأولى على العربية - مصر رقم 722 مطار الكويت وعلى متنها 168 عاملا، أما الثانية رقم 1656 الكويتية وعلى متنها 130 عاملا وتصل إلى سوهاج.والثالثة "فلاي إيجيبت" رحلة رقم 5286 وعلى متنها 160 عاملا، أما الرحلة الرابعة الكويتية رقم 1542 على متنها 212 عاملا تصل لمطار القاهرة، والرحلة الخامسة على طيران "أير كايرو" رقم 2502 وعلى متنها 160 عاملا، وتصل مطار القاهرة، أما الرحلة السادسة الكويتية رقم 1544 وعلى متنها 212 عاملا وتصل مطار القاهرة، والرحلة السابعة على طيران الجزيرة رقم 1731 وعلى متنها 145 عاملا تصل القاهرة، والثامنة على الجزيرة رحلة رقم 1702 وعلى متنها 145 عاملا تصل مطار أسيوط، والرحلة التاسعة المصرية رقم 3028 وعلى متنها 150 عاملا وصول القاهرة، والعاشرة العربية - مصر رقم 212 على متنها 168 عاملا وصول سوهاج.أما الرحلة الحادية عشرة رقم 3070 على المصرية وصول "أسيوط القاهرة"، وعلى متنها 150 عاملا، والرحلة الثانية عشرة الكويتية وصول سوهاج وعلى متنها 130 عاملا، والثالثة عشرة رحلة رقم 5048 طيران "فلاي إيجيبت" وعلى متنها 160 عاملا، وصول أسيوط، والرحلة الرابعة عشرة رقم 1724 على الجزيرة وعلى متنها 145 عاملا وصول الإسكندرية، والخامسة عشرة رقم 1734 على الجزيرة وصول مطار القاهرة، وعلى متنها 145 عاملا.وبالنسبة للرحلة السادسة عشرة رقم 3074 على المصرية وصول "أسيوط القاهرة" وعلى متنها 150 عاملا، والسابعة عشرة رحلة رقم 1734 على طيران الجزيرة، وعلى متنها 160 عاملا وصول سوهاج، والرحلة الثامنة عشرة رقم 2416 على طيران "إير كايرو" وصول سوهاج وعلى متنها 160 عاملا، والتاسعة عشرة رحلة رقم 554 على طيران العربية - مصر، وصول الإسكندرية وعلى متنها 168 عاملا، والرحلة العشرين رقم 3258 المصرية وصول "سوهاج القاهرة" وعلى متنها 150 عاملا، وذلك في إطار استمرار اهتمام مصر برعاياها في الخارج.