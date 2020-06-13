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السبت 13 يونيو 2020 الموافق 21 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ولاية تركية.. أنقرة تستبدل الليرة السورية بعملتها في مناطق سيطرتها

السبت 13/يونيو/2020 - 09:57 ص
العملة التركية
العملة التركية
مروة عنبر
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لم تكتف تركيا والفصائل الموالية لها في سوريا بالانتهاكات اليومية التي ترتكبها من خطف وقتل واعتقالات، إلا أنها تعمل في مناطق نفوذ سيطرتها على استبدال التعامل بالليرة السورية بالعملة التركية بشكل تدريجى.

جاء ذلك بعد ضخ تركيا كميات كبيرة من عملتها المعدنية والورقية من فئات صغيرة إلى مناطق نفوذ الفصائل المسلحة الموالية لها وهيئة تحرير الشام، وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأفاد المرصد نقلا عن مصادر له، أن فصائل معارضة تدعمها أنقرة أدخلت أوراقا نقدية ومعدنية تركية إلى شمال سوريا، كي يتعامل بها المواطنون، بدلا من الليرة السورية، بالتزامن مع قيام دمشق باتخاذ إجراءات لضبط تدهور سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأمريكي.

ومع البدء تداول العملة التركية، تكون مناطق سيطرة الفصائل الموالية لأنقرة وهيئة تحرير الشام في الشمال السوري، كولاية من الولايات التركية، حيث باتت تلك المناطق تضم منشآت ومستشفيات تركية وشركات شحن تركية، بالإضافة لخطة اعتماد الكهرباء التركية، فضلا عن التواجد العسكري الكبير للأتراك هناك.

يذكر أن تلك المناطق كانت شهدت وصول أكثر من 7320 شاحنة وآلية عسكرية منذ شهر فبراير الماضي، فيما بلغ عدد الجنود الأتراك الذين انتشروا في إدلب وحلب خلال تلك الفترة نحو 11 ألف جندي تركي.

كما أدخلت تركيا خدمات البريد، عبر هيئة البريد التركية، بجانب مشروعات الكهرباء ومشاريع أخرى.

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