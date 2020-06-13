سوريا تسجل 6 إصابات جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السورية، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، لأشخاص مخالطين في بلدة رأس المعرة بريف دمشق، ما يرفع عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 170 إصابة.وكشفت وزارة الصحة السورية، مساء أمس الجمعة، عن تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا لأشخاص مخالطين في بلدة رأس المعرة بريف دمشق.وأوردت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة في البلاد ارتفع إلى 164 حالة مصابة.